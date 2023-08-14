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    • Матч «Барселоны» с «Хетафе» стал самым долгим в истории Примеры

    Матч «Барселоны» с «Хетафе» стал самым долгим в истории Примеры

    Матч «Хетафе» – «Барселона» (0:0) в 1-м туре Примеры стал самым долгим в истории чемпионата Испании.

    • С 57-й минуты команды остались вдесятером.
    • На 70-й минуте за неспортивное поведение был удален тренер «Барсы» Хави.
    • Ко второму тайму было добавлено девять минут, но продолжалась встреча 116 минут.

    По данным Marca, матч длился 116 минут 20 секунд. Это рекорд Примеры с момента начала сбора статистики в сезоне-2007/08.

    Чистое игровое время составило всего около 56 минут. 60 минут и 43 секунды мяч был вне игры.

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    Источник: Marca

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