Матч «Барселоны» с «Хетафе» стал самым долгим в истории Примеры

Матч «Хетафе» – «Барселона» (0:0) в 1-м туре Примеры стал самым долгим в истории чемпионата Испании.

С 57-й минуты команды остались вдесятером.

На 70-й минуте за неспортивное поведение был удален тренер «Барсы» Хави.

Ко второму тайму было добавлено девять минут, но продолжалась встреча 116 минут.

По данным Marca, матч длился 116 минут 20 секунд. Это рекорд Примеры с момента начала сбора статистики в сезоне-2007/08.

Чистое игровое время составило всего около 56 минут. 60 минут и 43 секунды мяч был вне игры.