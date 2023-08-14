Матч «Барселоны» с «Хетафе» стал самым долгим в истории Примеры

Матч «Хетафе» – «Барселона» (0:0) в 1-м туре Примеры стал самым долгим в истории чемпионата Испании.
- С 57-й минуты команды остались вдесятером.
- На 70-й минуте за неспортивное поведение был удален тренер «Барсы» Хави.
- Ко второму тайму было добавлено девять минут, но продолжалась встреча 116 минут.
По данным Marca, матч длился 116 минут 20 секунд. Это рекорд Примеры с момента начала сбора статистики в сезоне-2007/08.
Чистое игровое время составило всего около 56 минут. 60 минут и 43 секунды мяч был вне игры.
Источник: Marca