«Урал» победил «Спартак» матче 4-го тура РПЛ. Встреча в Екатеринбурге закончилась победой хозяев со счетом 3:2.

На 12-й минуте Даниэль Мишкич не реализовал пенальти – удар отразил Илья Свинов.

В концовке первого тайма Мишкич реабилитировался за незабитый пенальти – 1:0.

В начале второй половины «Спартак» сравнял счет – в третьем матче подряд забил Тео Бонгонда.

На 78-й минуте Гильерме Шеттине упустил невероятный момент, попав в штангу.

Александр Соболев вывел «Спартак» вперед на 78-й минуте с помощью рикошета.

На 90-й минуте Андрей Егорычев сравнял счет – 2:2.

А на 94-й минуте «Урал» вырвал победу – отличился Эрик Бикфалви! 3:2!