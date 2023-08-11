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  • Обзор матча «Урал» – «Спартак»: голы и лучшие моменты (видео)

Обзор матча «Урал» – «Спартак»: голы и лучшие моменты (видео)

11 августа 2023, 20:01
9

«Урал» победил «Спартак» матче 4-го тура РПЛ. Встреча в Екатеринбурге закончилась победой хозяев со счетом 3:2.

На 12-й минуте Даниэль Мишкич не реализовал пенальти – удар отразил Илья Свинов.

В концовке первого тайма Мишкич реабилитировался за незабитый пенальти – 1:0.

В начале второй половины «Спартак» сравнял счет – в третьем матче подряд забил Тео Бонгонда.

На 78-й минуте Гильерме Шеттине упустил невероятный момент, попав в штангу.

Александр Соболев вывел «Спартак» вперед на 78-й минуте с помощью рикошета.

На 90-й минуте Андрей Егорычев сравнял счет – 2:2.

А на 94-й минуте «Урал» вырвал победу – отличился Эрик Бикфалви! 3:2!

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Урал
Комментарии (9)
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alteper
1691773495
Урал еще многим лидерам напакостит ,а сам будет приспокойненько отдыхать в середине таблице ,что он и делал всегда
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alefreddy
1691775752
да с такой обороной и вратарем делать нечего
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Alec7183
1691776172
Ура Урал!
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qawzsexdr
1691782275
Молодцы Уральцы, повыщипывали перья из распущеного хвоста инородной команды.
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ванкер
1691818519
урал уже был на первом месте после 2 тура 2019/2020
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GoLenaStop
1691842124
Урал - это было круто!.. А вратарю Спартака (с говорящей фамилией) - респект и сочувствие... Удачи всем!
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paracetamol
1691925306
3-й гол класс, голевой пас вратаря!
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1691985785
Если на Матч ТВ фамилию тренера пишут ГАнчаренко, то тогда пусть пишут не "Германия" , а "Дойчланд". Скоро начнут писать Беларусь, а не Белоруссия.
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