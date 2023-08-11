«Урал» победил «Спартак» матче 4-го тура РПЛ. Встреча в Екатеринбурге закончилась победой хозяев со счетом 3:2.
На 12-й минуте Даниэль Мишкич не реализовал пенальти – удар отразил Илья Свинов.
В концовке первого тайма Мишкич реабилитировался за незабитый пенальти – 1:0.
В начале второй половины «Спартак» сравнял счет – в третьем матче подряд забил Тео Бонгонда.
На 78-й минуте Гильерме Шеттине упустил невероятный момент, попав в штангу.
Александр Соболев вывел «Спартак» вперед на 78-й минуте с помощью рикошета.
На 90-й минуте Андрей Егорычев сравнял счет – 2:2.
А на 94-й минуте «Урал» вырвал победу – отличился Эрик Бикфалви! 3:2!
Источник: «Бомбардир»