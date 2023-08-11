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    • Обзор матча «Урал» – «Спартак»: голы и лучшие моменты (видео)

    Обзор матча «Урал» – «Спартак»: голы и лучшие моменты (видео)

    «Урал» победил «Спартак» матче 4-го тура РПЛ. Встреча в Екатеринбурге закончилась победой хозяев со счетом 3:2.

    На 12-й минуте Даниэль Мишкич не реализовал пенальти – удар отразил Илья Свинов.

    В концовке первого тайма Мишкич реабилитировался за незабитый пенальти – 1:0.

    В начале второй половины «Спартак» сравнял счет – в третьем матче подряд забил Тео Бонгонда.

    На 78-й минуте Гильерме Шеттине упустил невероятный момент, попав в штангу.

    Александр Соболев вывел «Спартак» вперед на 78-й минуте с помощью рикошета.

    На 90-й минуте Андрей Егорычев сравнял счет – 2:2.

    А на 94-й минуте «Урал» вырвал победу – отличился Эрик Бикфалви! 3:2!

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.08.2023 20:01
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +9050

      GoLenaStop 7 часов назад

      Урал - это было круто!..
      А вратарю Спартака (с говорящей фамилией) - респект и сочувствие...
      Удачи всем!

      0
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      Рейтинг: +10

      ванкер 13 часов назад

      урал уже был на первом месте после 2 тура 2019/2020

      0
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      Рейтинг: +10

      Дмитрий-Завьялов-vkontakt 21 час назад

      Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «платиновый прогноз». Сайт выходит на первом месте.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1196

      qawzsexdr 23 часа назад

      Молодцы Уральцы, повыщипывали перья из распущеного хвоста инородной команды.

      4
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      Рейтинг: +21322

      Cleaner 11 августа, 22:10

      Лучший момент - это ПОСЛЕДНИЙ ГОЛ в ворота Спартака! РЖУ ни могу остановиться!!!...)))

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      Рейтинг: +174

      Alec7183 11 августа, 20:49

      Ура Урал!

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      Рейтинг: +2941

      alefreddy 11 августа, 20:42

      да с такой обороной и вратарем делать нечего

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      Рейтинг: +113

      alteper 11 августа, 20:04

      Урал еще многим лидерам напакостит ,а сам будет приспокойненько отдыхать в середине таблице ,что он и делал всегда

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      Рейтинг: +21322

      Cleaner > alteper 11 августа, 22:12

      Вы Спартака к лидерам, что ли, отнесли??? РЖУ!!!...)))

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