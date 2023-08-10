Петржела: «Я в любом случае люблю Россию»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела признался, что любит Россию, несмотря на всю критику с его стороны.
«Мне кажется, в Чехии больше богатых людей, чем в России, уровень жизни здесь выше.
Но я люблю вашу страну в любом случае, мне она нравится, как и моя – две развитые, прогрессирующие страны.
Но, повторюсь, в Чехии на сегодня жить лучше, на мой взгляд», – заявил Петржела.
- Чешский специалист возглавлял «Зенит» с 2003 по 2006 год.
- При нем команда выиграла Кубок Премьер-лиги.
- Ранее Петржела стал жертвой пранкеров.
Источник: «РБ Спорт»