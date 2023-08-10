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    Петржела: «Я в любом случае люблю Россию»

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела признался, что любит Россию, несмотря на всю критику с его стороны.

    «Мне кажется, в Чехии больше богатых людей, чем в России, уровень жизни здесь выше.

    Но я люблю вашу страну в любом случае, мне она нравится, как и моя – две развитые, прогрессирующие страны.

    Но, повторюсь, в Чехии на сегодня жить лучше, на мой взгляд», – заявил Петржела.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.08.2023 21:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18955

      paracetamol 11 августа, 11:15

      Петржела: «Я в любом случае люблю Россию, а еще больше - казино!»

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