Петржела: «Я в любом случае люблю Россию»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела признался, что любит Россию, несмотря на всю критику с его стороны.

«Мне кажется, в Чехии больше богатых людей, чем в России, уровень жизни здесь выше.

Но я люблю вашу страну в любом случае, мне она нравится, как и моя – две развитые, прогрессирующие страны.

Но, повторюсь, в Чехии на сегодня жить лучше, на мой взгляд», – заявил Петржела.