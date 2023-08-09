Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Пранкеры предложили Петржеле работу в клубе РПЛ: он согласился, хотя публично был против

    Пранкеры предложили Петржеле работу в клубе РПЛ: он согласился, хотя публично был против

    Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела принял предложение пранкеров о работе скаутом в клубе РПЛ.

    «Ради прикола написали Петржеле, который в интервью гордо говорил, что не будет работать в российском футболе в нынешней ситуации.

    Предложили немного посотрудничать с одним клубом РПЛ из Москвы (с намеком через аватарку на ЦСКА – клуб армии): вот, мы скауты, нам нужна помощь и экспертиза по чешским игрокам – готовы проконсультировать нас сейчас?

    Ответ убил: «Если я буду знать этих игроков, то да, конечно», – написал Петржела.

    Если понадобится, выложим переписку (она была очень короткой, Властимил согласился сразу же). Пока не будем добивать старика», – сообщил телеграм-канал «Первоспортивный».

    • Чех возглавлял «Зенит» с 2003 по 2006 год.
    • При нем команда выиграла Кубок Премьер-лиги.

    Новости по теме
    Петржела ответил, станет ли «Зенит» чемпионом: команда потеряла 5 очков из 9 9
    «Ожидаемо»: Петржела – о поражении «Зенита» от «Динамо» 2
    Петржела: «Российские клубы сыграют в еврокубках в 2033 году. Европейцы не жалеют вас, хотя цены выросли в 4 раза» 16
    Источник: телеграм-канал «Первоспортивный»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.08.2023 15:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 