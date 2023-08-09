Пранкеры предложили Петржеле работу в клубе РПЛ: он согласился, хотя публично был против

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела принял предложение пранкеров о работе скаутом в клубе РПЛ.

«Ради прикола написали Петржеле, который в интервью гордо говорил, что не будет работать в российском футболе в нынешней ситуации.

Предложили немного посотрудничать с одним клубом РПЛ из Москвы (с намеком через аватарку на ЦСКА – клуб армии): вот, мы скауты, нам нужна помощь и экспертиза по чешским игрокам – готовы проконсультировать нас сейчас?

Ответ убил: «Если я буду знать этих игроков, то да, конечно», – написал Петржела.

Если понадобится, выложим переписку (она была очень короткой, Властимил согласился сразу же). Пока не будем добивать старика», – сообщил телеграм-канал «Первоспортивный».