Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» испугался неминуемого поражения от «Спартака» и надавил на КДК»: экс-арбитр Савченко – о дисквалификации Барриоса

«Зенит» испугался неминуемого поражения от «Спартака» и надавил на КДК»: экс-арбитр Савченко – о дисквалификации Барриоса

10 августа 2023, 10:19
70

Бывший судья Юрий Савченко считает, что решение КДК РФС о дисквалификации Вильмара Барриоса было принято в условиях давления со стороны «Зенита».

  • Колумбиец рисковал пропустить от 3 до 6 матчей.
  • В итоге его отстранили только на игру с «Факелом».
  • Барриос сможет принять участие в матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Вильмара Барриоса следовало дисквалифицировать на две игры. Как и в случае с удалением Эдуарда Сперцяна в матче со «Спартаком». Абсолютно такая же ситуация, потому что Антон Зиньковский тоже избежал травмы, как и Денис Макаров.

Но тем не менее КДК решил действовать исключительно в интересах «Зенита». Потому что питерцы опасаются матча с красно-белыми, особенно после проигрыша «Динамо».

Атака у команды Абаскаля, как мы видим, мощная. А «Зенит» не справляется в обороне. Решили, что без Барриоса их ждeт неминуемое поражение, испугались, использовали свои связи и надавили на комитет», – заявил Савченко.

РПЛ набирает обороты: забирайте бонус в 17000₽ и ставьте на матчи любимого клуба!

Еще по теме:
На футболисте «Зенита» поставили крест 7
Орлов сказал, при каком условии «Факел» может отобрать очки у «Зенита» 7
Орлов определил две главные проблемы «Зенита» в новом сезоне 11
Источник: RT
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Барриос Вильмар
Комментарии (70)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
"supermax"
1691652585
Обоссялись... Если коротко
Ответить
NewLife
1691652969
Это просто болтовня, если нет фактов. Тем более, что Боррелиоз один ничего не решает. Спартак по-любому должен обыгрывать эту пустышку).
Ответить
JIEGEHDA
1691653703
Сюжет крутой . Зенит случайно не испугался Факела ? Ведь без Барриоса играть с ними . Эх ужастик у стиле Хряшек
Ответить
SLADE2019
1691654604
Это хорошо, что боятся. Наружу всех их махинации выходят. Немытых я имею в виду.
Ответить
Владимир-Филиппов-vkontak
1691659517
А о том, что этого костолома макарова следовало удалять за две жёлтые ещё в первом тайме не хотите сказать? Но судья за**ал давать вторую жёлтую, зато игрока Зенита удалил с удовольствием.
Ответить
anatolich72
1691662297
Нечего удивляться Газпром будет давить по всем фронтам, правила в Питере ещё не раз переиначат. Не удивлюсь если в ближайшем туре у Спартака 2х удалят.
Ответить
ivany4
1691662917
Совет или просьба, к тем, кто считает правым КДК и Барриоса - прочтите ниже новости: Хусаинов – о дисквалификации Барриоса: «В регламенте написано минимум три игры, а решение – один матч». Ключевое слово регламент! После этого разъяснения, только дурачки невменяемые, неучи, и людишки, которым пофигу за что рвать глотку. будут продолжать показывать свою тупость.
Ответить
шахта Заполярная
1691664646
А кто то ожидал другого. Теперь тура четыре - пять Спартаку будет не сладко. Давить на Спартак будут на всех фронтах, что бы педикулезные догнали и обошли. Начнут с ручных свистунов. Те и пеналь левый воткнут и удалят и на свисток посадят, вариантов много. Да и кдк подсуетится. То что немытые до игры описались и включили админресурс - это ожидаемо. В честной борьбе они не привыкли играть. Дешево это как то, ну а что не сделаешь для удовлетворения своей прихоти, когда все есть и желать больше нечего
Ответить
alefreddy
1691681859
все куплено и прогнило благодаря спонсору мюллеру
Ответить
Каратель помойников
1691771679
Все на совести кдк и зинаидовцев.... вопрос " а знают они что такое совесть?"
Ответить
Главные новости
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
22:02
1
Лига чемпионов. АЕК Николича стартовал с победы, «Астон Вилла» обыграла «Брюгге»
21:40
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
21:18
2
Семин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
20:55
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
20:48
7
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
20:25
5
Сафонов высказался о попадании в топ-10 лучших вратарей года
19:57
2
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
19:51
2
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
19:43
12
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
19:19
Все новости
Все новости
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
22:16
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
21:27
3
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
20:40
1
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
20:40
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
20:25
5
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
19:51
2
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
19:43
12
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
19:19
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
18:27
6
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
18:00
3
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
17:31
4
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
17:17
11
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
13
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
9
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
9
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
14:50
2
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
13
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
2
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
18
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
4
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
13
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
3
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
4
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+