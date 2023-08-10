«Зенит» испугался неминуемого поражения от «Спартака» и надавил на КДК»: экс-арбитр Савченко – о дисквалификации Барриоса

Бывший судья Юрий Савченко считает, что решение КДК РФС о дисквалификации Вильмара Барриоса было принято в условиях давления со стороны «Зенита».

Колумбиец рисковал пропустить от 3 до 6 матчей.

В итоге его отстранили только на игру с «Факелом».

Барриос сможет принять участие в матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Вильмара Барриоса следовало дисквалифицировать на две игры. Как и в случае с удалением Эдуарда Сперцяна в матче со «Спартаком». Абсолютно такая же ситуация, потому что Антон Зиньковский тоже избежал травмы, как и Денис Макаров.

Но тем не менее КДК решил действовать исключительно в интересах «Зенита». Потому что питерцы опасаются матча с красно-белыми, особенно после проигрыша «Динамо».

Атака у команды Абаскаля, как мы видим, мощная. А «Зенит» не справляется в обороне. Решили, что без Барриоса их ждeт неминуемое поражение, испугались, использовали свои связи и надавили на комитет», – заявил Савченко.

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