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    • «Зенит» испугался неминуемого поражения от «Спартака» и надавил на КДК»: экс-арбитр Савченко – о дисквалификации Барриоса

    «Зенит» испугался неминуемого поражения от «Спартака» и надавил на КДК»: экс-арбитр Савченко – о дисквалификации Барриоса

    Бывший судья Юрий Савченко считает, что решение КДК РФС о дисквалификации Вильмара Барриоса было принято в условиях давления со стороны «Зенита».

    • Колумбиец рисковал пропустить от 3 до 6 матчей.
    • В итоге его отстранили только на игру с «Факелом».
    • Барриос сможет принять участие в матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком».

    «Вильмара Барриоса следовало дисквалифицировать на две игры. Как и в случае с удалением Эдуарда Сперцяна в матче со «Спартаком». Абсолютно такая же ситуация, потому что Антон Зиньковский тоже избежал травмы, как и Денис Макаров.

    Но тем не менее КДК решил действовать исключительно в интересах «Зенита». Потому что питерцы опасаются матча с красно-белыми, особенно после проигрыша «Динамо».

    Атака у команды Абаскаля, как мы видим, мощная. А «Зенит» не справляется в обороне. Решили, что без Барриоса их ждeт неминуемое поражение, испугались, использовали свои связи и надавили на комитет», – заявил Савченко.

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    Источник: RT

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    Сегодня, 10:19
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +3691

      шахта Заполярная 18 минут назад

      А кто то ожидал другого. Теперь тура четыре - пять Спартаку будет не сладко. Давить на Спартак будут на всех фронтах, что бы педикулезные догнали и обошли. Начнут с ручных свистунов. Те и пеналь левый воткнут и удалят и на свисток посадят, вариантов много. Да и кдк подсуетится.
      То что немытые до игры описались и включили админресурс - это ожидаемо. В честной борьбе они не привыкли играть. Дешево это как то, ну а что не сделаешь для удовлетворения своей прихоти, когда все есть и желать больше нечего

      1
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      Рейтинг: +5041

      Эном айс 26 минут назад

      Да.Надавили.
      Орут больше всех те,кто и этого не может.
      Игру наладим и давить не надо будет.
      Завистники- сектуалы,мля..

      0
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      Рейтинг: +1126

      k611 36 минут назад

      Тогда в последующем игрокам всех команд за подобное нарушение надо давать пропуск в один матч, тогда вопросов не будет. В противном случае это политика ***** стандартов.

      1
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      Рейтинг: +1378

      rac531 38 минут назад

      А я не считаю, что Зенит давил на КДК.
      Зачем, если и КДК, и руководство РФС состоит практически из пи...ерских и газпромовскиз?)))
      Подобное решение было предопределено)
      Интересно, что будет с судьей, осмелившимся вообще удалить бразильского парнишку, который, МОЖЕТ БЫТЬ. и совершил нарушение, то незначительное, которое по мнению ДЮКОВА и их присных, даже желтой карточки не заслуживало.

      3
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      Рейтинг: +11302

      ivany4 47 минут назад

      Совет или просьба, к тем, кто считает правым КДК и Барриоса - прочтите ниже новости: Хусаинов – о дисквалификации Барриоса: «В регламенте написано минимум три игры, а решение – один матч». Ключевое слово регламент!
      После этого разъяснения, только дурачки невменяемые, неучи, и людишки, которым пофигу за что рвать глотку. будут продолжать показывать свою тупость.

      4
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      Рейтинг: +4060

      anatolich72 57 минут назад

      Нечего удивляться Газпром будет давить по всем фронтам, правила в Питере ещё не раз переиначат. Не удивлюсь если в ближайшем туре у Спартака 2х удалят.

      3
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      Рейтинг: +19315

      ilichkadr > anatolich72 49 минут назад

      Полагаешь, что "Газпромфсёкупил" продолжает действовать?

      0
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      Рейтинг: +4060

      anatolich72 > ilichkadr 45 минут назад

      Всё что ему нужно на данном этапе, хотя с бразилам обделались. Малкому и паспорт и гражданство и бабки, а положил на них и к арабам свалил.

      1
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      Рейтинг: +11302

      ivany4 > ilichkadr 44 минуты назад

      А ты как думаешь судя по таким решениям?
      Можно ли назвать адекватным клуб, который просит отменить красную, когда большинство судей и "экспертов" считают правильным действие арбитра?

      1
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      Рейтинг: +19315

      ilichkadr > ivany4 5 минут назад

      Я думаю аналогично, но при это знаю и осознаю, что Зенит далеко не первый и не последний клуб, который жаловался/жалуется на судейские решения. Судью, давшего красную карточку надо было как-то отмывать. Поэтому и прокомментировали, что если красная, то автоматом дисква.
      Встречный вопрос, можно ли назвать адекватным клуб, который просил ( (ДЕВЯТЬ!!!) раз отменить судейское решение? Тогда тоже большинство судей и "экспертов" считали НЕ правильным действие арбитра, но почему-то удовлетворили только 3(ТРИ).
      Надеюсь понял, кого я имел ввиду.
      P.S. По мне, не было никакого нарушения, тянущего на карточку. Игрок даже ушиба не получил, больничный не брал, тренировался вместе со всеми, сыграл в кубковом матче. Какие ещё аргументы нужно привести?

      0
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      Рейтинг: +2439

      Болотоход 58 минут назад

      Вот ребят это совпадение или нет! На матч 4 круга Спартаку ставят питерского Левникова как понимать то?? В том сезоне топили нас не хило по пару раз подряд сували помойных)))

      3
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      Рейтинг: +11

      Aндрей-кадулин-google 1 час назад

      Там красной небыло, её ваще надо было отменить

      1
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      Рейтинг: +1378

      rac531 > Aндрей-кадулин-google 37 минут назад

      И нарушения не было!!!

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      Рейтинг: +2439

      Болотоход 1 час назад

      Все эксперты практически за исключением андрея сергеевича многие источники сказали что минимум на 2 -3 игры)) Ну тут 3 клона вшивых поют другое)))

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      Рейтинг: +10

      Борис-Ветров-google 1 час назад

      А возможно, это ***** абоссанные перебздели))))

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