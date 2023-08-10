«Зенит» испугался неминуемого поражения от «Спартака» и надавил на КДК»: экс-арбитр Савченко – о дисквалификации Барриоса

А кто то ожидал другого. Теперь тура четыре - пять Спартаку будет не сладко. Давить на Спартак будут на всех фронтах, что бы педикулезные догнали и обошли. Начнут с ручных свистунов. Те и пеналь левый воткнут и удалят и на свисток посадят, вариантов много. Да и кдк подсуетится.
То что немытые до игры описались и включили админресурс - это ожидаемо. В честной борьбе они не привыкли играть. Дешево это как то, ну а что не сделаешь для удовлетворения своей прихоти, когда все есть и желать больше нечего
Бывший судья Юрий Савченко считает, что решение КДК РФС о дисквалификации Вильмара Барриоса было принято в условиях давления со стороны «Зенита».
- Колумбиец рисковал пропустить от 3 до 6 матчей.
- В итоге его отстранили только на игру с «Факелом».
- Барриос сможет принять участие в матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком».
«Вильмара Барриоса следовало дисквалифицировать на две игры. Как и в случае с удалением Эдуарда Сперцяна в матче со «Спартаком». Абсолютно такая же ситуация, потому что Антон Зиньковский тоже избежал травмы, как и Денис Макаров.
Но тем не менее КДК решил действовать исключительно в интересах «Зенита». Потому что питерцы опасаются матча с красно-белыми, особенно после проигрыша «Динамо».
Атака у команды Абаскаля, как мы видим, мощная. А «Зенит» не справляется в обороне. Решили, что без Барриоса их ждeт неминуемое поражение, испугались, использовали свои связи и надавили на комитет», – заявил Савченко.