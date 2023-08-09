Губернатор оценил победу «Факела» над ЦСКА

Александр Гусев, губернатор Воронежской области, высказался о победе «Факела» в кубковом матче с ЦСКА (2:0).

Дубль оформил Максим Максимов.

Это 1-я победа «Факела» в сезоне.

Впереди у команды матч 4-го тура РПЛ против «Зенита».

«Просто блестящая победа «Факела» в Кубке России над его обладателем. Уверен, теперь скептики задумаются, хоронить ли наши перспективы в лиге. Мы дадим бой всем.

Поздравляю весь клуб и лично Вадима Валентиновича Евсеева с достигнутым результатом. Только вперeд!» – написал Гусев.