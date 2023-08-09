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    Губернатор оценил победу «Факела» над ЦСКА

    Александр Гусев, губернатор Воронежской области, высказался о победе «Факела» в кубковом матче с ЦСКА (2:0).

    • Дубль оформил Максим Максимов.
    • Это 1-я победа «Факела» в сезоне.
    • Впереди у команды матч 4-го тура РПЛ против «Зенита».

    «Просто блестящая победа «Факела» в Кубке России над его обладателем. Уверен, теперь скептики задумаются, хоронить ли наши перспективы в лиге. Мы дадим бой всем.

    Поздравляю весь клуб и лично Вадима Валентиновича Евсеева с достигнутым результатом. Только вперeд!» – написал Гусев.

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    Источник: телеграм-канал Александра Гусева

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    09.08.2023 21:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +231

      russkiisergei 3 часа назад

      Удачи Вадиму Валентиновичу в следующем туре!!! Победы!!! РАз! Два! Три! зенитушка $о$и

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