Канчельскис назвал главную проблему «Спартака» на пути к титулу

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил лидерство «Спартака» в РПЛ.

У москвичей на старте сезона 5 побед подряд – впервые в истории.

Накануне спартаковцы победили «Пари НН» (5:4) в кубковом матче.

«Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

«Истерика вокруг «Спартака» прекратится, когда первая же команда с хорошим нападением накидает красно-белым целую авоську голов. У «Спартака» годами плохо выстроена игра в обороне. Даже итальянец и экс-защитник Карерра не смог наладить игру у своих ворот. Дыра в обороне – главная проблема «Спартака» на пути к титулу. Какие-то шансы на чемпионство есть, но они призрачные», – сказал Канчельскис.