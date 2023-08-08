Абаскаль зол из-за календаря «Спартака»: «По поводу подготовки спросите у Алаева»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о подготовке команды к кубковому матчу с «Пари НН».

«По поводу подготовки лучше спросить у Алаева. Наш сегодняшний соперник будет играть в понедельник, а мы в пятницу.

Не можем быть довольны, что пропускаем голы, но мы будем исправлять, анализировать ошибки, которые были в предыдущих играх. Важен баланс. У нас есть победы, но это ничего не гарантирует. Нужно идти вперед и не быть слишком самоуверенными», – сказал Абаскаль.