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    • Абаскаль зол из-за календаря «Спартака»: «По поводу подготовки спросите у Алаева»

    Абаскаль зол из-за календаря «Спартака»: «По поводу подготовки спросите у Алаева»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о подготовке команды к кубковому матчу с «Пари НН».

    «По поводу подготовки лучше спросить у Алаева. Наш сегодняшний соперник будет играть в понедельник, а мы в пятницу.

    Не можем быть довольны, что пропускаем голы, но мы будем исправлять, анализировать ошибки, которые были в предыдущих играх. Важен баланс. У нас есть победы, но это ничего не гарантирует. Нужно идти вперед и не быть слишком самоуверенными», – сказал Абаскаль.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.08.2023 20:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 8 августа, 23:00

      верно с такой обороной и воз там

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