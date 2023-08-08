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    • «Спартак» – «Пари НН»: стартовые составы на 2-й тур Fonbet Кубка России

    «Спартак» – «Пари НН»: стартовые составы на 2-й тур Fonbet Кубка России

    «Спартак» и «Пари НН» назвали составы на матч второго тура группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

    Спартак: Свинов, Хлусевич, Дуарте, Чернов, Классен, Умяров, Игнатов, Пруцев, Медина, Зиньковский, Мелeшин.

    Пари НН: Ботнарь, Майга, Гоцук, Каккоев, Александров, Михайлов, Севикян, Стоцкий, Калинский, Карапузов, Сулейманов.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.08.2023 19:47
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