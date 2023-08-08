«Спартак» – «Пари НН»: стартовые составы на 2-й тур Fonbet Кубка России

«Спартак» и «Пари НН» назвали составы на матч второго тура группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Спартак: Свинов, Хлусевич, Дуарте, Чернов, Классен, Умяров, Игнатов, Пруцев, Медина, Зиньковский, Мелeшин.
Пари НН: Ботнарь, Майга, Гоцук, Каккоев, Александров, Михайлов, Севикян, Стоцкий, Калинский, Карапузов, Сулейманов.
- Матч пройдет в Москве на «Открытие Арене».
- Начало – в 19:45 мск.
- В 1-м туре Кубка «Спартак» победил «Краснодар», а «Пари НН» обыграл «Динамо» по пенальти.
Источник: «Бомбардир»