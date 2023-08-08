В «Локомотиве» определились с ценой на Пиняева

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о трансферной стоимости Сергея Пиняева.

– Уже не в первый раз появляются новости, что Сергей Пиняев находится в шорт-листе «Зенита». При каких условиях будете готовы его отпустить?

– Нам никаких предложений не поступало. Чтобы предложение по нему рассматривалось, должна быть предложена суперсумма, от которой мы не сможем отказаться – миллионов 30 евро.