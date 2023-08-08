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    В «Локомотиве» определились с ценой на Пиняева

    Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о трансферной стоимости Сергея Пиняева.

    – Уже не в первый раз появляются новости, что Сергей Пиняев находится в шорт-листе «Зенита». При каких условиях будете готовы его отпустить?

    – Нам никаких предложений не поступало. Чтобы предложение по нему рассматривалось, должна быть предложена суперсумма, от которой мы не сможем отказаться – миллионов 30 евро.

    • «Локомотив» купил игрока зимой за 2,6 миллиона евро.
    • Он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 16 матчах.
    • Пиняев связан с московским клубом контрактом до 2026 года.
    • Сообщалось, что у Сергея есть договоренность с «Локо», что он не уйдет как минимум до конца сезона-2023/24.

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    Источник: Sport24

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    08.08.2023 16:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5691

      fakeid 8 августа, 17:53

      есличо, у него отступные 600 млн рублей. это меньше 6 млн €. и пока дегенераты ниже визжат, зенит спокойно может его забрать - но вряд ли, иначе давно уже это сделали бы. некуда его ставить. а на место малкома явно кого-то покруче купят.

      1
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      Рейтинг: +5286

      neveldomha 8 августа, 16:17

      Может донгов?

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      Рейтинг: +1181

      qawzsexdr 8 августа, 16:11

      У каждого клуба есть свой "шорт лист", и что теперь по каждому цену объявлять.

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      Рейтинг: +2437

      Болотоход 8 августа, 16:09

      газпром даст и 50

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +781

      eugen-han > Болотоход 8 августа, 16:51

      Тысяч в рублях, как за Сутормина!

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