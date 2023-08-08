В «Локомотиве» определились с ценой на Пиняева

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о трансферной стоимости Сергея Пиняева.
– Уже не в первый раз появляются новости, что Сергей Пиняев находится в шорт-листе «Зенита». При каких условиях будете готовы его отпустить?
– Нам никаких предложений не поступало. Чтобы предложение по нему рассматривалось, должна быть предложена суперсумма, от которой мы не сможем отказаться – миллионов 30 евро.
- «Локомотив» купил игрока зимой за 2,6 миллиона евро.
- Он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 16 матчах.
- Пиняев связан с московским клубом контрактом до 2026 года.
- Сообщалось, что у Сергея есть договоренность с «Локо», что он не уйдет как минимум до конца сезона-2023/24.
Источник: Sport24