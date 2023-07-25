Пиняев определился с ответом в случае предложения от «Зенита»

Сергей Пиняев не перейдет из «Локомотива» в «Зенит» текущим летом.
18-летний вингер откажет петербургскому клубу даже при активации 6 миллионов евро отступных.
У футболиста есть негласная договоренность с руководством «Локо», что он никуда не уйдет как минимум до конца сезона-2023/24.
Более того, Пиняев не видит смысла в трансфере в «Зенит» в условиях отсутствия еврокубков. Его приоритет – сразу уехать в иностранный топ-клуб.
- «Локомотив» купил игрока зимой за 2,6 миллиона евро.
- Он забил 2 гола в 12 матчах.
- Рыночная стоимость Пиняева – 7 миллионов евро.