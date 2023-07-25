Пиняев определился с ответом в случае предложения от «Зенита»

Сергей Пиняев не перейдет из «Локомотива» в «Зенит» текущим летом.

18-летний вингер откажет петербургскому клубу даже при активации 6 миллионов евро отступных.

У футболиста есть негласная договоренность с руководством «Локо», что он никуда не уйдет как минимум до конца сезона-2023/24.

Более того, Пиняев не видит смысла в трансфере в «Зенит» в условиях отсутствия еврокубков. Его приоритет – сразу уехать в иностранный топ-клуб.

«Локомотив» купил игрока зимой за 2,6 миллиона евро.

Он забил 2 гола в 12 матчах.

Рыночная стоимость Пиняева – 7 миллионов евро.

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