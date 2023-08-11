«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграют в матче 4-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена» 12 августа в 15:00 по московскому времени.
Пять последних очных матчей:
- три победы «Локомотива»
- две ничьих
«Локо» – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:
- победа «Локомотива» – 2.10
- ничья – 3.90
- победа «Спартака» – 3.30
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Локомотив – Крылья Советов
Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»