«Аталанта» Миранчука объявила о пятом трансфере за лето

«Аталанта» подтвердила покупку у «Вест Хэма» нападающего Джанлуки Скамакки.

Ожидается, что клуб из Бергамо заплатит за новичка 25+5 миллионов евро, зарплата – 3,2 миллиона за сезон.

Контракт игрока с «Аталантой» рассчитан до 30 июня 2027 года.