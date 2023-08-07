«Аталанта» Миранчука объявила о пятом трансфере за лето

«Аталанта» подтвердила покупку у «Вест Хэма» нападающего Джанлуки Скамакки.
Ожидается, что клуб из Бергамо заплатит за новичка 25+5 миллионов евро, зарплата – 3,2 миллиона за сезон.
Контракт игрока с «Аталантой» рассчитан до 30 июня 2027 года.
- Год назад «Вест Хэм» приобрел Скамакку у «Сассуоло» за 36 млн евро.
- В дебютном сезоне он забил 8 голов в 27 матчах.
- В активе итальянца 11 игр за национальную сборную.
- «Аталанта» перехватила форварда у «Интера».
- Для клуба Алексея Миранчука это 5-й летний трансфер.
Источник: сайт «Аталанты»