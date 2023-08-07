Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аталанта» Миранчука объявила о пятом трансфере за лето

7 августа 2023, 19:57
1

«Аталанта» подтвердила покупку у «Вест Хэма» нападающего Джанлуки Скамакки.

Ожидается, что клуб из Бергамо заплатит за новичка 25+5 миллионов евро, зарплата – 3,2 миллиона за сезон.

Контракт игрока с «Аталантой» рассчитан до 30 июня 2027 года.

  • Год назад «Вест Хэм» приобрел Скамакку у «Сассуоло» за 36 млн евро.
  • В дебютном сезоне он забил 8 голов в 27 матчах.
  • В активе итальянца 11 игр за национальную сборную.
  • «Аталанта» перехватила форварда у «Интера».
  • Для клуба Алексея Миранчука это 5-й летний трансфер.

Еще по теме:
«Челси» расстался с тремя игроками
«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
Серия А. «Рома» разгромила «Лечче», «Болонья» Тедеско проиграла второй матч подряд
Источник: сайт «Аталанты»
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Аталанта Вест Хэм Скамакка Джанлука
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
AZ
1691427998
Миранчук - владелец Аталанты?
Ответить
Главные новости
Лига чемпионов. АЕК Николича стартовал с победы, «Астон Вилла» обыграла «Брюгге»
21:40
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
21:18
1
Семин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
20:55
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
20:48
5
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
20:25
3
Сафонов высказался о попадании в топ-10 лучших вратарей года
19:57
2
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
19:51
2
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
19:43
11
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
19:19
ВидеоСпартаковец Мохаммади в третий раз за месяц ассистировал после сальто с аута
18:51
5
Все новости
Все новости
Бывший тренер «Спартака» вернется в «Фиорентину»
Вчера, 10:20
4
«Фиорентина» уволила главного тренера после 3 поражений на старте Серии A
Вчера, 08:53
1
Серия А. «Интер» выиграл матч у команды Аллегри с 0:2 (3:2)
5 сентября
Ван Бастен ответил, сколько бы сейчас он стоил
5 сентября
Объявлено решение о будущем 40-летнего Модрича в сборной Хорватии
5 сентября
1
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
4 сентября
2
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
4 сентября
1
ФотоЭль-Шаарави нашел новый клуб
3 сентября
1
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
3 сентября
6
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
1 сентября
5
Фото«Ньюкасл» отправил в аренду немца, купленного за 85 миллионов
1 сентября
1
Фото«Ювентус» арендовал хавбека сборной Сенегала у клуба АПЛ
1 сентября
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
1 сентября
19
Фото«Милан» арендовал вингера из АПЛ с правом выкупа за 40+ миллионов
1 сентября
2
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
1 сентября
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
1 сентября
4
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
1 сентября
6
Серия А. «Рома» разгромила «Лечче», «Болонья» Тедеско проиграла второй матч подряд
31 августа
«Порту» арендовал нападающего «Милана»
31 августа
Самый дорогой футболист «Ювентуса» выбыл на три месяца
31 августа
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
31 августа
16
«Челси» может перехватить у «Реала» полузащитника сборной Франции
31 августа
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
31 августа
5
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
31 августа
Энрике близок к уходу из «Зенита»
31 августа
9
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
30 августа
5
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
30 августа
5
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
29 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+