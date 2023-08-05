«Аталанта» перехватила форварда у «Интера»

Нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка, вероятно, перейдет в «Аталанту».
Несмотря на предложение от финалиста Лиги чемпионов «Интера», 24-летний футболист выбрал клуб из Бергамо.
Ожидается, что «Аталанта» заплатит за него 25+5 миллионов евро. Зарплата форварда в новой команде составит 3,2 миллиона за сезон.
- Год назад «Вест Хэм» купил Скамакку у «Сассуоло» за 36 млн евро.
- В дебютном сезоне он забил 8 голов в 27 матчах.
- В активе итальянца 11 игр за национальную сборную.
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио