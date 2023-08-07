«Все посмеются»: агент Лунева рассказал, какую зарплату «Рубин» предложил вратарю

Антон Смирнов, агент вратаря Андрея Лунева, прокомментировал переговоры игрока с «Рубином».

– Если я озвучу условия, которые нам предложил «Рубин», думаю, все над этим посмеются.

– «Рубин» предложил больше миллиона рублей в месяц?

– Нет. Хотя даже в Первой лиге игроки казанского клуба получали больше. Все выглядит так, что непонятно, нужно ли это все «Рубину». Каких-либо опасений по здоровью или отсутствию игровой практики клуб нам не озвучивал. Тем более странно слышать такую позицию из СМИ, ведь очевидно, что она исходит именно из клуба.

Тренер вратарей Сергей Козко звонил Андрею, проявлял заинтересованность, спрашивал про финансовые условия, на что Андрей ответил – сделайте предложение сами. Мы рассмотрим.

Мы за финансовыми условиями не гонимся, нас волнуют уровень заинтересованности в Андрее и мотивация в его подписании, но мы, конечно, понимаем, какие условия есть у других футболистов и какая разница того, что предлагает «Рубин» Андрею с условиями сопоставимых по уровню игроков.

При этом вопрос с «Рубином» на сегодня не закрыт, они продолжают думать. И мы к клубу в любом случае относимся с уважением.

– Есть ли у Андрея другие варианты?

– Есть один вариант в России, кроме «Рубина», обсуждаем. Также есть зарубежный вариант, находимся в контакте с руководством клуба. Пока решения нет.