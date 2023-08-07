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    • «Все посмеются»: агент Лунева рассказал, какую зарплату «Рубин» предложил вратарю

    «Все посмеются»: агент Лунева рассказал, какую зарплату «Рубин» предложил вратарю

    Антон Смирнов, агент вратаря Андрея Лунева, прокомментировал переговоры игрока с «Рубином».

    – Если я озвучу условия, которые нам предложил «Рубин», думаю, все над этим посмеются.

    – «Рубин» предложил больше миллиона рублей в месяц?

    – Нет. Хотя даже в Первой лиге игроки казанского клуба получали больше. Все выглядит так, что непонятно, нужно ли это все «Рубину». Каких-либо опасений по здоровью или отсутствию игровой практики клуб нам не озвучивал. Тем более странно слышать такую позицию из СМИ, ведь очевидно, что она исходит именно из клуба.

    Тренер вратарей Сергей Козко звонил Андрею, проявлял заинтересованность, спрашивал про финансовые условия, на что Андрей ответил – сделайте предложение сами. Мы рассмотрим.

    Мы за финансовыми условиями не гонимся, нас волнуют уровень заинтересованности в Андрее и мотивация в его подписании, но мы, конечно, понимаем, какие условия есть у других футболистов и какая разница того, что предлагает «Рубин» Андрею с условиями сопоставимых по уровню игроков.

    При этом вопрос с «Рубином» на сегодня не закрыт, они продолжают думать. И мы к клубу в любом случае относимся с уважением.

    – Есть ли у Андрея другие варианты?

    – Есть один вариант в России, кроме «Рубина», обсуждаем. Также есть зарубежный вариант, находимся в контакте с руководством клуба. Пока решения нет.

    • Голкипер провел 2 сезона в «Байере», сыграл 3 матча и пропустил 4 гола.
    • Сообщалось, что у него было три предложения от клубов РПЛ и Первой лиги.
    • Лунев – свободный агент.

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    Источник: Sport24

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    07.08.2023 18:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +15716

      Алексей З 8 августа, 07:30

      Практически пару лет не играет , но понтов выше крыши.
      Кто сейчас о его уровне знает, кто на поле видел ?
      Пока ещё деньги от Зенита не закончились , вот и ломается.

      0
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      Рейтинг: +3661

      FRZZ 7 августа, 23:28

      Зимой Азербайджанский Карабах хотел подписать Лунёва, не договорились по зарплате .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8128

      Томик 7 августа, 22:30

      Как бы во второй лиге не оказался с такими запросами. Рискует остаться в памяти болельщиков только как участник истории в аэропорту. Нет, мы, конечно, понимаем прекрасно, что всё было наоборот - это аэропорт напился и приставал к добропорядочному игроку. Но как говорится "вилки нашлись, а осадочек остался". Лично я ярче эпизода в его карьере не припомню. Может у питерских память получше.

      0
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      Рейтинг: +781

      eugen-han 7 августа, 20:11

      Луневу и в частности его агенту дали понять, что на большее рассчитывать со временем вообще вратарю не придется. Но пока есть выбор, хоть что-то заработать. Они(агент и игрок) думают, что если, футболист просидел на лавке в Германии, то автоматически подорожал в цене? Нет ребята, он подешевел, потому что долго не играл, а про профессионализм и прочую лабуду,- это к ЛОХам из локомотива и прочим дендным мешкам в футболе.

      1
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      Рейтинг: +350

      odessakmv 7 августа, 19:55

      Пацаны из Рубина, запишите мой номер, я за 900 тыс/месяц на лавочке посижу, и канючить не буду

      4
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      Рейтинг: +24938

      DOCTOR PENALTY > odessakmv 7 августа, 21:19

      Я смеяться над этой твоей ЗП точно не буду! )))

      1
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      Рейтинг: +14844

      Skull_Boy 7 августа, 19:21

      Это же самый лучший вратарь России, который за 2 года сыграл целых три матча и ждет ЗП в 2 млн клоун

      1
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