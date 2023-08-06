Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мостовой сделал вывод из идеального старта «Спартака»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча третьего тура РПЛ между «Рубином» и москвичами (1:4).

    «По составу «Спартак» сейчас можно сравнивать только с «Зенитом». Опять забил Тео Бонгонда, хотя только пришeл – это к разговорам об адаптации. Пока там адаптируются, Бонгонда кладeт в каждом матче.

    «Спартак» на кураже. Они будут конкурентом «Зенита». Тем более питерцам сейчас надо набирать, а мы видим, как они немного нервничают. Если «Спартак» уцепится, то у них будут все шансы», – считает Мостовой.

    • Последний раз москвичи стартовали в РПЛ с 3 побед 10 лет назад при Валерии Карпине.
    • Следующий соперник «Спартака» по РПЛ – «Урал».
    • Москвичи не выигрывали РПЛ с 2017 года.

    Новости по теме
    Мостовой раскритиковал Абаскаля: «Как он научит «Спартак» играть надеждно, если сам не играл» 8
    «Я был просто в шоке!»: Мостовой подвел итоги матча «Спартак» – «Пари НН» (5:4) 3
    Мостовой: «Тюкавин лучший нападающий России? Не смешите» 5
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2023 13:10
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11297

      ivany4 6 августа, 15:06

      Мостовой клоун!!!((( Жаль что так скатился.(((
      Был бы я был тренером Спартака, все было бы отлично.(Мост.)
      Могу тренировать клуб высшей лиги. Нужна лицензия, получу, чего я там не знаю.(Мост)
      Я могу быстро наладить дисциплину и создать команду.(Мост)
      Абаскаль ноунейм, ни о чем, недоразумение, с мячом не умеет обращаться, таких своих полно.(Мост)
      «Спартак» на кураже. Они будут конкурентом «Зенита».(Мост)
      Ты уж определись - нужен и важен тренер в команде или нет? С чего это вдруг Спартак Стал так играть? Если человек не может верно оценивать труд своих коллег, доказано, своих задатков в этой области как кот наплакал.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21821

      derrik2000 6 августа, 14:26

      Если Спартак НОРМАЛЬНО укрепится во всех линиях, то КОЛХОЗНУЮ КОМАНДУ (по отсутствию ВНЯТНОЙ КОМАНДНОЙ ИГРЫ), имеющую, правда, в составе очень высококачественных, по российским меркам, игроков, можно раскатывать хоть кажинный день. )))
      Но, правда, при условии наличия у себя командной игры и боевого настроя.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 