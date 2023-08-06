Мостовой сделал вывод из идеального старта «Спартака»

Мостовой клоун!!!((( Жаль что так скатился.(((
Был бы я был тренером Спартака, все было бы отлично.(Мост.)
Могу тренировать клуб высшей лиги. Нужна лицензия, получу, чего я там не знаю.(Мост)
Я могу быстро наладить дисциплину и создать команду.(Мост)
Абаскаль ноунейм, ни о чем, недоразумение, с мячом не умеет обращаться, таких своих полно.(Мост)
«Спартак» на кураже. Они будут конкурентом «Зенита».(Мост)
Ты уж определись - нужен и важен тренер в команде или нет? С чего это вдруг Спартак Стал так играть? Если человек не может верно оценивать труд своих коллег, доказано, своих задатков в этой области как кот наплакал.)))
Бывший спартаковец Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча третьего тура РПЛ между «Рубином» и москвичами (1:4).
«По составу «Спартак» сейчас можно сравнивать только с «Зенитом». Опять забил Тео Бонгонда, хотя только пришeл – это к разговорам об адаптации. Пока там адаптируются, Бонгонда кладeт в каждом матче.
«Спартак» на кураже. Они будут конкурентом «Зенита». Тем более питерцам сейчас надо набирать, а мы видим, как они немного нервничают. Если «Спартак» уцепится, то у них будут все шансы», – считает Мостовой.
- Последний раз москвичи стартовали в РПЛ с 3 побед 10 лет назад при Валерии Карпине.
- Следующий соперник «Спартака» по РПЛ – «Урал».
- Москвичи не выигрывали РПЛ с 2017 года.