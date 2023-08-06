Мостовой сделал вывод из идеального старта «Спартака»

Бывший спартаковец Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча третьего тура РПЛ между «Рубином» и москвичами (1:4).

«По составу «Спартак» сейчас можно сравнивать только с «Зенитом». Опять забил Тео Бонгонда, хотя только пришeл – это к разговорам об адаптации. Пока там адаптируются, Бонгонда кладeт в каждом матче.

«Спартак» на кураже. Они будут конкурентом «Зенита». Тем более питерцам сейчас надо набирать, а мы видим, как они немного нервничают. Если «Спартак» уцепится, то у них будут все шансы», – считает Мостовой.