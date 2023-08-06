Друг Малкома объяснил уход игрока из «Зенита»

с Малкомом отлично получилось для Зенита!
пусть Семак чуток мозгом пошевилит! Вендела с Клаудиньо ещё продать и только тогда посмотрим на что Семак способен.
Лоран Лопес Де Матос, друг нападающего «Аль-Хиляля» Малкома, пояснил, почему бразилец решил покинуть «Зенит».
- Саудовцы заплатили за Малкома 60 миллионов евро.
- Игрок провел в «Зените» 4 года.
- Он помог команде выиграть 4 сезона РПЛ подряд.
– Сейчас он переехал в Саудовскую Аравию. Удивились?
– Знаю точно, что Малком был счастлив в «Зените». Но получил такое предложение, от которого невозможно отказаться. На мой взгляд, он принял правильное решение. Ушел на пике: чемпионом страны и лучшим футболистом РПЛ. Причем это очень хороший трансфер не только для игрока, но и для «Зенита».
– Вы понимаете, почему полгода назад Малком отказал «ПСЖ», а теперь перебрался в «Аль-Хиляль»?
– С «ПСЖ» не сложилось из-за финансового фэйр-плей. Французы тогда не могли покупать игроков. Был лишь вариант аренды. «Зенит» это не устроило. Я понимаю позицию клуба.
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