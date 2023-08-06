Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Друг Малкома объяснил уход игрока из «Зенита»

    Лоран Лопес Де Матос, друг нападающего «Аль-Хиляля» Малкома, пояснил, почему бразилец решил покинуть «Зенит».

    • Саудовцы заплатили за Малкома 60 миллионов евро.
    • Игрок провел в «Зените» 4 года.
    • Он помог команде выиграть 4 сезона РПЛ подряд.

    – Сейчас он переехал в Саудовскую Аравию. Удивились?

    – Знаю точно, что Малком был счастлив в «Зените». Но получил такое предложение, от которого невозможно отказаться. На мой взгляд, он принял правильное решение. Ушел на пике: чемпионом страны и лучшим футболистом РПЛ. Причем это очень хороший трансфер не только для игрока, но и для «Зенита».

    – Вы понимаете, почему полгода назад Малком отказал «ПСЖ», а теперь перебрался в «Аль-Хиляль»?

    – С «ПСЖ» не сложилось из-за финансового фэйр-плей. Французы тогда не могли покупать игроков. Был лишь вариант аренды. «Зенит» это не устроило. Я понимаю позицию клуба.

    Успейте забрать специальный бонус в 17000₽ для болельщиков «Зенита»!

    Новости по теме
    Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» выйти в финал престижного турнира 4
    РФС назвал 33 лучших игроков прошлого сезона 10
    Малком – лучший футболист России в прошлом сезоне, Семак – лучший тренер и другие номинации 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2023 11:41
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4595

      Ziklop 6 августа, 13:53

      с Малкомом отлично получилось для Зенита!
      пусть Семак чуток мозгом пошевилит! Вендела с Клаудиньо ещё продать и только тогда посмотрим на что Семак способен.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +907

      FCSpartakM > Ziklop 6 августа, 14:15

      очень отлично, отдать лучшего игрока чемпионата за копейки, будто деда продали )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4595

      Ziklop > FCSpartakM 6 августа, 16:12

      Спартак всех прямо таки продаёт за миллионы!
      движение жизнь, вот и посмотрим кто чего стоит, в плане кто как способен играть, поставить игру.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 