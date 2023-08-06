Жена Карпина прокомментировала 1:5 от «Крыльев»

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, отреагировала на крупное поражение команды в третьем туре РПЛ против «Крыльев Советов» (1:5).
«Пусть это будет самой неудачной нашей игрой в сезоне», – написала Карпина.
- Ростовчане идут в таблице 7-ми.
- У них в сезоне РПЛ победа, ничья и поражение.
- Впереди у «Ростова» кубковый матч с «Уралом» (8 августа).
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Источник: телеграм-канал Дарьи Карпиной