Жена Карпина прокомментировала 1:5 от «Крыльев»

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, отреагировала на крупное поражение команды в третьем туре РПЛ против «Крыльев Советов» (1:5).

«Пусть это будет самой неудачной нашей игрой в сезоне», – написала Карпина.

Ростовчане идут в таблице 7-ми.

У них в сезоне РПЛ победа, ничья и поражение.

Впереди у «Ростова» кубковый матч с «Уралом» (8 августа).

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