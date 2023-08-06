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    Жена Карпина прокомментировала 1:5 от «Крыльев»

    Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, отреагировала на крупное поражение команды в третьем туре РПЛ против «Крыльев Советов» (1:5).

    «Пусть это будет самой неудачной нашей игрой в сезоне», – написала Карпина.

    • Ростовчане идут в таблице 7-ми.
    • У них в сезоне РПЛ победа, ничья и поражение.
    • Впереди у «Ростова» кубковый матч с «Уралом» (8 августа).

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    Источник: телеграм-канал Дарьи Карпиной

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    06.08.2023 08:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 6 августа, 09:35

      сливают кучерявого

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18907

      paracetamol 6 августа, 09:22

      Валерке сегодня не дам - написала жена Карпина!

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