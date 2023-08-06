Хубулов из «Крыльев» раскрыл залог разгрома «Ростова»

Полузащитник «Крыльев Советов» Владимир Хубулов подытожил матч третьего тура РПЛ против «Ростова» (5:1).

Он забил мяч.

Дубль оформил Никита Салтыков.

Самарцы идут в РПЛ 3-ми.

«Какие могут быть эмоции после такой яркой игры? Заслуженно победили. Думаю, мы удивили «Ростов» своей тактикой. Как правило, их все пытаются накрыть у штрафной, но у них хорошо получается выходить из-под прессинга. Наш тренерский штаб разобрал игру «Ростова». Мы отошли чуть-чуть назад и выполняли задачу: играть быстрыми атаками. И, как следствие, вот результат.

Игру соперника я не хочу оценивать. Могу оценить только свою игру. Легко ли было забивать? Нет, нелегко. Сегодня удача была на нашей стороне», – сказал игрок.