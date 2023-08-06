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    Хубулов из «Крыльев» раскрыл залог разгрома «Ростова»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Владимир Хубулов подытожил матч третьего тура РПЛ против «Ростова» (5:1).

    «Какие могут быть эмоции после такой яркой игры? Заслуженно победили. Думаю, мы удивили «Ростов» своей тактикой. Как правило, их все пытаются накрыть у штрафной, но у них хорошо получается выходить из-под прессинга. Наш тренерский штаб разобрал игру «Ростова». Мы отошли чуть-чуть назад и выполняли задачу: играть быстрыми атаками. И, как следствие, вот результат.

    Игру соперника я не хочу оценивать. Могу оценить только свою игру. Легко ли было забивать? Нет, нелегко. Сегодня удача была на нашей стороне», – сказал игрок.

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    Источник: Metaratings

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    06.08.2023 13:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -39

      Zenit2312 6 августа, 16:44

      Временное счастье . В Самаре так и останешся. игрок на один матч

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