Хубулов из «Крыльев» раскрыл залог разгрома «Ростова»

Временное счастье . В Самаре так и останешся. игрок на один матч
Полузащитник «Крыльев Советов» Владимир Хубулов подытожил матч третьего тура РПЛ против «Ростова» (5:1).
- Он забил мяч.
- Дубль оформил Никита Салтыков.
- Самарцы идут в РПЛ 3-ми.
«Какие могут быть эмоции после такой яркой игры? Заслуженно победили. Думаю, мы удивили «Ростов» своей тактикой. Как правило, их все пытаются накрыть у штрафной, но у них хорошо получается выходить из-под прессинга. Наш тренерский штаб разобрал игру «Ростова». Мы отошли чуть-чуть назад и выполняли задачу: играть быстрыми атаками. И, как следствие, вот результат.
Игру соперника я не хочу оценивать. Могу оценить только свою игру. Легко ли было забивать? Нет, нелегко. Сегодня удача была на нашей стороне», – сказал игрок.