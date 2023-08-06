Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Речь Федотова перед ЦСКА после разгрома «Локомотива»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов выступил перед командой после победы над «Локомотивом» в третьем туре РПЛ (4:1).

    «Парни, скажу коротко. Тренерский штаб вами гордится. Я поздравляю вас с этой победой.

    Мы тяжело начали, но матч продолжается до финального свистка и зато весело закончили. Поэтому браво! И за хорошую игру, за суперсамоотдачу, за командный дух, о чем мы всегда говорим. За то удовольствие, в этой непростой и сложной игре, которое мы получили, потому что у нас было стремление выиграть, победить, браво!» – сказал Федотов.

    • Дубль у ЦСКА оформил полузащитник Максим Мухин.
    • Москвичи идут в таблице 5-ми.
    • Впереди у команды кубковый матч с «Факелом».

    Новости по теме
    Смородская назвала виновного в разгроме «Локомотива» от ЦСКА 13
    Галактионов высказался о разгроме от ЦСКА 3
    Баринов нашел позитив в разгроме от ЦСКА 7
    Источник: телегам-канал ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2023 08:19
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1375

      rac531 6 августа, 13:55

      Интересно, сколько труда приложили редакторы, чтобы перевести речь Федотова на приемлимый русский язык?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24938

      DOCTOR PENALTY 6 августа, 09:00

      Браво Федотов! Мы вчера тоже выиграли у Рубина, но победа ЦСКА круче - не обсуждается. *****!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 