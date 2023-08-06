Речь Федотова перед ЦСКА после разгрома «Локомотива»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов выступил перед командой после победы над «Локомотивом» в третьем туре РПЛ (4:1).

«Парни, скажу коротко. Тренерский штаб вами гордится. Я поздравляю вас с этой победой.

Мы тяжело начали, но матч продолжается до финального свистка и зато весело закончили. Поэтому браво! И за хорошую игру, за суперсамоотдачу, за командный дух, о чем мы всегда говорим. За то удовольствие, в этой непростой и сложной игре, которое мы получили, потому что у нас было стремление выиграть, победить, браво!» – сказал Федотов.