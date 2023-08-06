Галактионов высказался о разгроме от ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал крупное поражение от ЦСКА в третьем туре РПЛ (1:4).

Это самое крупное поражение «Локо» при Галактионове.

Команда идет в РПЛ 8-й.

Впереди у «Локомотива» кубковый матч с «Рубином».

– Что не пошло после первых 30 минут?

– Получали мячи на месте, попадали на атаки соперника, который сначала не знал, куда бежать. В тактически равной игре важны нюансы. Попали под пенальти, потом второй гол, и эмоциональный запал стал другим, ЦСКА перехватил инициативу.

– Что надо поменять в обороне «Локо»?

– Вопрос не количества, а качества исполнителей. Нам надо сыгрываться и много работать.

– Центральная зона обороны в порядке?

– Нужен анализ причин ошибок. Скоро Кубок, значит, неизбежна ротация. Понимание происходящего нам поможет.