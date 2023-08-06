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    Галактионов высказался о разгроме от ЦСКА

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал крупное поражение от ЦСКА в третьем туре РПЛ (1:4).

    • Это самое крупное поражение «Локо» при Галактионове.
    • Команда идет в РПЛ 8-й.
    • Впереди у «Локомотива» кубковый матч с «Рубином».

    – Что не пошло после первых 30 минут?

    – Получали мячи на месте, попадали на атаки соперника, который сначала не знал, куда бежать. В тактически равной игре важны нюансы. Попали под пенальти, потом второй гол, и эмоциональный запал стал другим, ЦСКА перехватил инициативу.

    – Что надо поменять в обороне «Локо»?

    – Вопрос не количества, а качества исполнителей. Нам надо сыгрываться и много работать.

    – Центральная зона обороны в порядке?

    – Нужен анализ причин ошибок. Скоро Кубок, значит, неизбежна ротация. Понимание происходящего нам поможет.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.08.2023 08:24
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18907

      paracetamol 6 августа, 10:17

      Ты зачем Зюбу с Пиняйкой заменил, тупица?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1712

      balam > paracetamol 6 августа, 10:46

      он ищущий.баран одним словом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24938

      DOCTOR PENALTY 6 августа, 09:07

      Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня...

      0
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