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  • Смородская назвала виновного в разгроме «Локомотива» от ЦСКА

Смородская назвала виновного в разгроме «Локомотива» от ЦСКА

6 августа 2023, 12:56
9

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская проанализировала матч третьего тура РПЛ между ЦСКА и «Локо» (4:1).

«Насколько неожиданным стало такое крупное поражение? Поражения случаются у всех команд. Ничего такого поразительного здесь нет.

Но, мне кажется, главного тренера подвела какая‑то самонадеянность. Как‑то, что ли, сильно он уверовал в свою непогрешимость и гениальность. Ничего он не придумал в матче против ЦСКА», – сказала Смородская.

  • Это самое крупное поражение «Локо» при Михаиле Галактионове.
  • Команда идет в РПЛ 8-й.
  • Впереди у «Локомотива» кубковый матч с «Рубином».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Галактионов Михаил Смородская Ольга
Комментарии (9)
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НикКин
1691318339
Развал локо начался после вашего прихода в клуб развалила клуб а теперь всех обвиняет совести нет тварь
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Taps
1691318970
Очередная тупая овца лезет не в своё дело. Брысь на кухню ...
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Skull_Boy
1691319967
Кстати да и сам думал, что будет доминация от Локо, как и другие и что ничья для ЦСКА была бы победа, а тут 4-1
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Марк Аврелий!
1691322021
В поражение Локомотива виновата...Смородская. Когда команда была на ходу она пришла в команду и развалила её на 10 лет вперед
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yorgenbarenz
1691324485
Состав разношёрстный и несуразный.Нет слитной игры.Оборонцы- набранные в пивнушке.)
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eugen-han
1691332505
То ли ещё будет. Локомотив сохранил прописку в прошлом сезоне, а все подумали, что эта команда будет бороться за призы. Наивные, забудьте, потому что это только начало, а конец или 3.14здец придёт незаметно, если вовремя не сделать орг.выводы.
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sochi-2013
1691336112
Дзюба никакой. Вся причина. Игра была построена на нем, а запасного варианта не оказалось.
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zigbert
1691347954
Главной проблемой Локомотива сейчас все же является оборона. В атаке все более менее налажено но в матче с ЦСКА подвела реализация голевых моментов. ЦСКА выдержал первые атаки Локомотива и сумел забить быстрые голы, это и надломило Локомотив.
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