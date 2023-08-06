Смородская назвала виновного в разгроме «Локомотива» от ЦСКА

Главной проблемой Локомотива сейчас все же является оборона. В атаке все более менее налажено но в матче с ЦСКА подвела реализация голевых моментов. ЦСКА выдержал первые атаки Локомотива и сумел забить быстрые голы, это и надломило Локомотив.
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская проанализировала матч третьего тура РПЛ между ЦСКА и «Локо» (4:1).
«Насколько неожиданным стало такое крупное поражение? Поражения случаются у всех команд. Ничего такого поразительного здесь нет.
Но, мне кажется, главного тренера подвела какая‑то самонадеянность. Как‑то, что ли, сильно он уверовал в свою непогрешимость и гениальность. Ничего он не придумал в матче против ЦСКА», – сказала Смородская.
- Это самое крупное поражение «Локо» при Михаиле Галактионове.
- Команда идет в РПЛ 8-й.
- Впереди у «Локомотива» кубковый матч с «Рубином».
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