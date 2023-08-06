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    • Смородская назвала виновного в разгроме «Локомотива» от ЦСКА

    Смородская назвала виновного в разгроме «Локомотива» от ЦСКА

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская проанализировала матч третьего тура РПЛ между ЦСКА и «Локо» (4:1).

    «Насколько неожиданным стало такое крупное поражение? Поражения случаются у всех команд. Ничего такого поразительного здесь нет.

    Но, мне кажется, главного тренера подвела какая‑то самонадеянность. Как‑то, что ли, сильно он уверовал в свою непогрешимость и гениальность. Ничего он не придумал в матче против ЦСКА», – сказала Смородская.

    • Это самое крупное поражение «Локо» при Михаиле Галактионове.
    • Команда идет в РПЛ 8-й.
    • Впереди у «Локомотива» кубковый матч с «Рубином».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.08.2023 12:56
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +102262

      zigbert 6 августа, 21:52

      Главной проблемой Локомотива сейчас все же является оборона. В атаке все более менее налажено но в матче с ЦСКА подвела реализация голевых моментов. ЦСКА выдержал первые атаки Локомотива и сумел забить быстрые голы, это и надломило Локомотив.

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      Рейтинг: +7178

      sochi-2013 6 августа, 18:35

      Дзюба никакой. Вся причина. Игра была построена на нем, а запасного варианта не оказалось.

      0
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      Рейтинг: +781

      eugen-han 6 августа, 17:35

      То ли ещё будет. Локомотив сохранил прописку в прошлом сезоне, а все подумали, что эта команда будет бороться за призы. Наивные, забудьте, потому что это только начало, а конец или 3.14здец придёт незаметно, если вовремя не сделать орг.выводы.

      0
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      Рейтинг: +2636

      yorgenbarenz 6 августа, 15:21

      Состав разношёрстный и несуразный.Нет слитной игры.Оборонцы- набранные в пивнушке.)

      0
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      Рейтинг: +291

      Марк Аврелий! 6 августа, 14:40

      В поражение Локомотива виновата...Смородская. Когда команда была на ходу она пришла в команду и развалила её на 10 лет вперед

      5
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      Рейтинг: +4595

      Ziklop > Марк Аврелий! 6 августа, 16:21

      Наверное она выполняла указания тех кто её поставил! Не верю что она была настолько самостоятельна, чтоб принимать хоть какие-то решения.

      1
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      Рейтинг: +14844

      Skull_Boy 6 августа, 14:06

      Кстати да и сам думал, что будет доминация от Локо, как и другие и что ничья для ЦСКА была бы победа, а тут 4-1

      1
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      Рейтинг: +1514

      Taps 6 августа, 13:49

      Очередная тупая овца лезет не в своё дело. Брысь на кухню ...

      0
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      Рейтинг: +637

      НикКин 6 августа, 13:38

      Развал локо начался после вашего прихода в клуб развалила клуб а теперь всех обвиняет совести нет тварь

      3
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      Рейтинг: +15716

      Алексей З 6 августа, 13:09

      4:1 в Воронеже голову многим вскружили. Счёт то не по игре был.
      Защита локо одна из худших в лиге, армейцы это использовали.
      Глушенков и Пиняев способные , но вот беда , на один хороший матч следует три невыразительных, да и кроме Дзюбы походу предложить в атаке Галактионов не тренерует.
      Всё по делу.

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      Рейтинг: +899

      Илья Егоров > Алексей З 6 августа, 13:20

      Честно говоря, не вскружили. В первом тайме с Факелом было очень много проблем – повезло, что не пропустили 2-3. Потом уже выиграли на классе.

      С тезисом про защиту согласен! Что касается Дзюбы, то я за постоянное использование Изидора. Артем максимально плох на старте сезона

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      Рейтинг: +4595

      Ziklop > Илья Егоров 6 августа, 13:50

      Дзюба на 15-20 минут в концовке игры продавить уставшего соперника.
      Зачем его в старте выпускал Семак в Зените, тоже не понимал.
      Локо такая же история, начинают Дзюбу-пешехода ставить в стартовый состав?

      2
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      Рейтинг: +907

      FCSpartakM > Алексей З 6 августа, 14:11

      По защите вообще непонятно, почему там нет усиления. Имена смешы в обороне. Чувак из пердива, две громозеки молодые и неуклюжие, да и тикнизян, который кто угодно, но только не защитник. По Пиняеву понятно, ему нужно тупо валить в европу и развиваться там, а Глушенков просто средний игрок, который для топ команды должен быть просто игроком обоймы, а не какой-то панацеей в атаке.

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