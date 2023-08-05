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    Абаскаль высказался о разгроме «Рубина»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал пресс-конференцию после матча третьего тура РПЛ против «Рубина» (4:1).

    – Думаю, команда заслужила победу сегодня. Возможно, в первые минуты мы были недостаточно сконцентрированы, но после пяти минут мы взяли игру под контроль. Затем случился наш автогол, начиная с эпизода, когда не было фола. Может быть, я ошибаюсь.

    Мы изменили темп игры, добавили ритма, здорово действовали без мяча. И это очень важно, что футболисты после выхода на замену могут так усилить игру и добавить темпа. Поздравляю ребят и болельщиков, которых сегодня было так много на матче. Я впервые в Казани. Атмосфера была невероятной.

    – Показалось, что вы вовремя сделали замены и угадали с таймингом.

    – Если ты заранее знаешь свои замены, то это ошибка. Было бы здорово знать это, но это невозможно. Зачастую меня критиковали, что я поздно делаю замены. Но момент для замен должен быть своим. Я сегодня увидел, что команде нужно усиление в центре поля. Благодаря выходу Михаила Игнатова и Хесуса Медины это удалось.

    – Было видно, что в концовке ваша команда играла на кураже.

    – Судить о кураже по итогу матча не совсем честно и справедливо. «Рубин» давал пространство и возможности, проигрывая в счете. Наша команда сделала шаг вперед в контроле игры, уверенности. Это чувство передается. Это традиция «Спартака».

    – Будет ли ротация на кубковую игру с «Пари НН», или продолжите играть основой?

    – Как вы сами ответите на этот вопрос?

    – Наверное, нужно дать играть тем, кто реже выходил.

    – Я согласен с вами!

    • Последний раз москвичи стартовали в РПЛ с 3 побед 10 лет назад при Валерии Карпине.
    • Следующий соперник «Спартака» по РПЛ – «Урал».
    • Абаскаль в команде год.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.08.2023 21:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 5 августа, 22:12

      все по делу добавить нечего

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