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    Тошич назвал главный козырь ЦСКА

    Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич выделил ключевого футболиста команды в этом сезоне.

    «Победа в Кубке России была очень важна для становления команды. Сейчас это коллектив, который почувствовал вкус победы и уверен в себе. Пусть многие игроки достаточно молоды, но они уже получили важный опыт и готовы решать самые серьезные задачи.

    Какой главный козырь у армейцев? Игорь Акинфеев. У «Зенита» и «Спартака» таких вратарей нет», – сказал Тошич.

    • Вратарь Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.
    • С командой он выигрывал Кубок УЕФА.
    • ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.08.2023 22:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +96

      Marshall1956 5 августа, 10:59

      толком и игроков уровня Акинфеева в ЦСКА и не осталось(((

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