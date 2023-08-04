Тошич назвал главный козырь ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич выделил ключевого футболиста команды в этом сезоне.

«Победа в Кубке России была очень важна для становления команды. Сейчас это коллектив, который почувствовал вкус победы и уверен в себе. Пусть многие игроки достаточно молоды, но они уже получили важный опыт и готовы решать самые серьезные задачи.

Какой главный козырь у армейцев? Игорь Акинфеев. У «Зенита» и «Спартака» таких вратарей нет», – сказал Тошич.