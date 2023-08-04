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Слуцкий ответил, готов ли он работать в медийном клубе

4 августа 2023, 15:32
3

Леонид Слуцкий рассказал о своем отношении к тренерской деятельности в Медиалиге.

«Поработать в индустрии медиафутбола? Если еще несколько месяцев назад, я посчитал бы это предложение унизительным, потому что я трехкратный чемпион России, работал с лучшими игроками мира, и тут какой-то медиафутбол, то сегодня, учитывая, что я был на финале, вижу 22 тысячи на трибунах, вижу, как это развивается.

Если говорить о социальном значении медиафутбола, то можно направить его в правильное русло, четко разделив медиа и возможности для профессионального роста, каких-то медиа игроков направить в правильную профессиональную среду.

То есть при определенном стечении обстоятельств, может быть, интересно. Учитывая, что последние полгода в своей жизни занимаюсь только тем, что мне интересно, поэтому может быть. Всегда нужно находить мотивацию, ради чего и зачем», – заявил Слуцкий.

  • Тренер покинул «Рубин» в ноябре 2022 года.
  • Слуцкий выиграл 7 трофеев с ЦСКА, с 2015 по 2016 год возглавлял сборную России.
  • У него есть опыт работы за границей – в «Халл Сити» и «Витессе».

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Источник: ютуб-канал «Киберэтика»
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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saf05
1691165417
Этого клоуна я даже в цирк у слонов убирать не взял бы.
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Fialet
1691169144
"Работал с лучшими игроками мира" - точно клоун. Да и в чемпионствах его заслуг ноль целых хер десятых.
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odessakmv
1691170477
а что у него могут быть другие варианты?
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