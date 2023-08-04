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    Слуцкий ответил, готов ли он работать в медийном клубе

    Леонид Слуцкий рассказал о своем отношении к тренерской деятельности в Медиалиге.

    «Поработать в индустрии медиафутбола? Если еще несколько месяцев назад, я посчитал бы это предложение унизительным, потому что я трехкратный чемпион России, работал с лучшими игроками мира, и тут какой-то медиафутбол, то сегодня, учитывая, что я был на финале, вижу 22 тысячи на трибунах, вижу, как это развивается.

    Если говорить о социальном значении медиафутбола, то можно направить его в правильное русло, четко разделив медиа и возможности для профессионального роста, каких-то медиа игроков направить в правильную профессиональную среду.

    То есть при определенном стечении обстоятельств, может быть, интересно. Учитывая, что последние полгода в своей жизни занимаюсь только тем, что мне интересно, поэтому может быть. Всегда нужно находить мотивацию, ради чего и зачем», – заявил Слуцкий.

    • Тренер покинул «Рубин» в ноябре 2022 года.
    • Слуцкий выиграл 7 трофеев с ЦСКА, с 2015 по 2016 год возглавлял сборную России.
    • У него есть опыт работы за границей – в «Халл Сити» и «Витессе».

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    Источник: ютуб-канал «Киберэтика»

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    04.08.2023 15:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +350

      odessakmv 4 августа, 20:34

      а что у него могут быть другие варианты?

      0
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      Рейтинг: +2075

      Fialet 4 августа, 20:12

      "Работал с лучшими игроками мира" - точно клоун. Да и в чемпионствах его заслуг ноль целых хер десятых.

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      Рейтинг: +508

      saf05 4 августа, 19:10

      Этого клоуна я даже в цирк у слонов убирать не взял бы.

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