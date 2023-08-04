Слуцкий ответил, готов ли он работать в медийном клубе

Леонид Слуцкий рассказал о своем отношении к тренерской деятельности в Медиалиге.

«Поработать в индустрии медиафутбола? Если еще несколько месяцев назад, я посчитал бы это предложение унизительным, потому что я трехкратный чемпион России, работал с лучшими игроками мира, и тут какой-то медиафутбол, то сегодня, учитывая, что я был на финале, вижу 22 тысячи на трибунах, вижу, как это развивается.

Если говорить о социальном значении медиафутбола, то можно направить его в правильное русло, четко разделив медиа и возможности для профессионального роста, каких-то медиа игроков направить в правильную профессиональную среду.

То есть при определенном стечении обстоятельств, может быть, интересно. Учитывая, что последние полгода в своей жизни занимаюсь только тем, что мне интересно, поэтому может быть. Всегда нужно находить мотивацию, ради чего и зачем», – заявил Слуцкий.