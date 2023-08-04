В Госдуме отреагировали на проблемы Караваева с въездом в Чехию

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал ситуацию с Вячеславом Караваевым в Европе.

Защитника «Зенита» не пустили на самолет в Чехию.

Причина – российское гражданство.

Футболист въехал на чешскую территорию на машине из Австрии.

«Я считаю, что это дискриминация по национальному признаку. Чехия и ряд других европейских стран считают, что людей с российским паспортом к ним не должны пускать.

Надо очень внимательно изучить и фиксировать все действия властей, которые так поступают по отношению к нашим гражданам.

Мы должны отстаивать интересы россиян. Надо сделать определенные выводы. Мы однозначно не должны забывать такие вещи», – сказал Свищев.