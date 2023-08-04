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    • В Госдуме отреагировали на проблемы Караваева с въездом в Чехию

    В Госдуме отреагировали на проблемы Караваева с въездом в Чехию

    Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал ситуацию с Вячеславом Караваевым в Европе.

    • Защитника «Зенита» не пустили на самолет в Чехию.
    • Причина – российское гражданство.
    • Футболист въехал на чешскую территорию на машине из Австрии.

    «Я считаю, что это дискриминация по национальному признаку. Чехия и ряд других европейских стран считают, что людей с российским паспортом к ним не должны пускать.

    Надо очень внимательно изучить и фиксировать все действия властей, которые так поступают по отношению к нашим гражданам.

    Мы должны отстаивать интересы россиян. Надо сделать определенные выводы. Мы однозначно не должны забывать такие вещи», – сказал Свищев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2023 15:01
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    Комментарии47
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    • ...
      Рейтинг: -66

      Яхта 16 4 августа, 23:36

      Так давайте и к нам никого не пускать!

      1
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      Рейтинг: +785

      dim29 4 августа, 19:47

      С чего начать,да,это в Чехии есть,политики выслуживуются перед старшим братом может-быть,не знаю.У меня сестра вышла замуж за чеха и без приглошения в страну не пускают.но к русским в целом дружелюбное отношение,люди лояльны и адекватны.

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      Ответить
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      Рейтинг: +15716

      Алексей З 4 августа, 19:27

      Больная страна.
      Вроде бы и футбольный сайт , но больше всего комментариев собирают политические сплетни.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2075

      Fialet > Алексей З 4 августа, 20:06

      А ничего, что именно запад смешал футбол и политику?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4781

      Oldtrafford83 > Алексей З 5 августа, 08:10

      Да ты первый кто тут всякие сплетни пишешь, на каждой ветке находишься когда подобная новость появляется, страна больна из за таких как ты балаболов!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15716

      Алексей З > Oldtrafford83 5 августа, 09:45

      ТЕРПИЛА, что в этой новости про футбол ?
      Не я их сюда выкладываю.
      Вас как марионеток за верёвочки дёргают, хоть немного думайте.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7178

      sochi-2013 > Oldtrafford83 5 августа, 18:27

      Он про свой Хохленд и пишет.
      Мы можем только и посочувствовать и пожелать скорого выздоровления.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4781

      Oldtrafford83 > Алексей З 6 августа, 07:23

      Убыток, иди включай зинченку и вытирай вместе с ним слёзы!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4781

      Oldtrafford83 > sochi-2013 6 августа, 07:23

      Выздоровление вряд ли будет, максимум переобувание.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68613

      portero 4 августа, 19:18

      Отстаивали бы права граждан внутри страны, а только о своих интересах печетесь...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +508

      saf05 4 августа, 19:16

      А какие проблемы ? Что ему там делать ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18905

      paracetamol 4 августа, 18:35

      А у нас сколько чехов работает. Может повязать всех и пинком в Чехию?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > paracetamol 4 августа, 18:52

      Браво ! Один только ты что то...Думаю тебе надо в Госдуму избираться.
      Не ну а чо..Народ тебя поддержит. Хоть кто то из простых.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5284

      neveldomha 4 августа, 16:51

      У европейцев особая нетрадиционная расса. Педо расса.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > neveldomha 4 августа, 17:05

      Жаль что наша страна скатывается к тому, что население превращается в дебилоидов (((

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4781

      Oldtrafford83 > Persona_non_Grata 4 августа, 17:40

      По себе не надо судить)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > Oldtrafford83 4 августа, 17:49

      Сужу по написанному и буду рад ошибиться, ваше замечание восприму как шутку ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5284

      neveldomha > Persona_non_Grata 4 августа, 17:50

      Да, точно, дуркаина уже второе дно пробила. Столица дебилоидов. Пора вам, укрогуано, всплывать. И тебе в первую очередь.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > neveldomha 4 августа, 17:54

      Ну вот - лишнее доказательство отсутствия мозгов, если ты меня приписал к Украине ...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5284

      neveldomha > Persona_non_Grata 4 августа, 18:59

      А кто же ты? Когда ты говоришь наша страна, ты глубоко ошибаешься. Это моя Родина, не твоя. И Родина ребят, что сейчас в данный момент бьют вашу пидо рассу и освобождают Родину от таких ублюдков как ты. И всю чушь, которую ты здесь несёшь, только от страха и беспомощной злобы.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > neveldomha 4 августа, 21:11

      Твоя Родина Запорожье или Донецкая область ? ... Или твоя Родина Украина и твои дроны летят ко мне на Родину в Москву ???...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -66

      Яхта 16 > Persona_non_Grata 4 августа, 23:37

      Стыдно за таких как ты, до чего докатился!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7178

      sochi-2013 > neveldomha 5 августа, 18:32

      Не ведись. Явный же укрожоп.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7178

      sochi-2013 > Oldtrafford83 5 августа, 18:40

      Он про Укрожопию. Только они уже давно скатились. Теперь поздно плакать. И вряд ли уже снова Украиной станут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6631

      Давид59 4 августа, 16:06

      Я, думаю, товарищ Свищев мажет утром бутерброд, а в голове "как там народ?", и икра не лезет в горло и не льётся в рот компот.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3469

      AZ 4 августа, 15:14

      А этот чиновник и "футболист" не в курсе санкций? Или специально дурака щас включают?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11726

      alp > AZ 4 августа, 15:32

      а что, все граждане России под санкциями? и сами санкции законны ли?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15716

      Алексей З > alp 4 августа, 15:42

      24.02.22 ты вспоминал о законах ?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3469

      AZ > alp 4 августа, 16:00

      перелет граждан РФ, запрещен практически во всех странах Европы. Что тут непонятного?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +548

      Айболид > Алексей З 4 августа, 16:32

      В "це европе" , благодаря патронажу заокеянких друзей , закон - что дышло . Как пример - ситуация в странах , образованных распадом Югославии .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +764

      Азбука > Алексей З 4 августа, 17:18

      Украина не выполняла минские договорённости 2 (во второй раз между прочим, если вспомнишь Минск-1), а Германия и Франция Украину покрывали, о чём сами признались. 24.02.22 Россия вспомнила, что договоры должны выполняться. Ну не захотели играть с шулерами и оставаться терпилой. Кстати ВСУ Донецк уже интенсивно обстреливали с 17. 02. 22. Таки ты сам не помнишь о законе. Или тоже жулик))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > Азбука 4 августа, 17:24

      "ВСУ Донецк уже интенсивно обстреливали с 17. 02. 22." - ты там лично был или по ТВ слышал ??? А вот Пригожин говорит обратное ( по моему он еще не иноагент, если я не ошибаюсь... ) Кому верить ???...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +764

      Азбука > Persona_non_Grata 4 августа, 17:31

      Я был, а Пригожина там тогда не видел.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > Азбука 4 августа, 17:39

      Я думаю он тебя тоже не видел.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +764

      Азбука > Persona_non_Grata 4 августа, 17:42

      Если это было твоим единственным возражением, то полагаю, что остальные мои аргументы тобой не оспариваются.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4781

      Oldtrafford83 > Persona_non_Grata 4 августа, 17:44

      А ты получается только Пригожину веришь?
      У меня например есть несколько знакомых которые к нам приехали из Мариуполя и так же из Донецка которые говорили что по Донецку часто прилетало в центр города и окрестности и не с нашей стороны, при нём от взрыва около 15 чел сразу легло и это было до 24,02 и я склонен верить ему, а не Пригожину и тем более нет ТВ т.к там про это вряд ли расскажут.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > Oldtrafford83 4 августа, 17:48

      Отчего вывод, что я верю Пригожину и тем более ТОЛЬКО ему ? Читайте пожалуйста внимательнее и вдумчивее ... Одно могу сказать точно - нашим пропагандистским каналам и передачам не верю от слова СОВСЕМ и для этого оснований очень много !!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15716

      Алексей З > Айболид 4 августа, 19:20

      Будапештский меморандум почему не вспомнил.
      Что вы всё на других киваете , смотри на себя на своего царя.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15716

      Алексей З > Азбука 4 августа, 19:23

      Так цель какая у СВО. Царь уже несколько раз планы менял , может ты знаешь, просвети до коле это будет длиться. Сколько жизней унесёт и зачем ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +548

      Айболид > Алексей З 4 августа, 20:28

      Так мы ни чем не хуже "других" получается . Поэтому и киваем , чтобы на нас сильно не кивали .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > Айболид 4 августа, 21:13

      Ну да - "я оглянулся посмотреть не оглянулась ли ты, что бы посмотреть - не оглянулся ли я" ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +764

      Азбука > Алексей З 4 августа, 22:29

      О том, что планы менялись, я как-то не в курсе. У тебя царь, а у меня президент. Может поэтому? Для меня цель СВО остаётся прежней:денацификация и демилитаризация.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3469

      AZ > Азбука 4 августа, 23:01

      тогда ты сайтом ошибся, иди на сайт "думы", от которой только название...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > Азбука 4 августа, 23:07

      Цель достигнута, ну или какая динамика... ??? Еще и третья цель была - не допустить расширение НАТО - по этой цели тоже есть вопрос ... Ну а на счет - "царь" или "президент" - не в названии дело а в сути...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4781

      Oldtrafford83 > Persona_non_Grata 5 августа, 08:08

      Пригожин уже у нас устроил спектакль, особенно было смешно как это всё преподносили по телеку, типа у нас чуть ли не гражданская ***** началась, а по факту только дороги испортили и пуха нагнали.

      0
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      ...
      Рейтинг: +7178

      sochi-2013 > Алексей З 5 августа, 18:38

      «Москаляку на гіляку!» - в каком году начали кричать?
      Повезло укрожопам, что Путин такой добрый.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15716

      Алексей З > sochi-2013 6 августа, 07:29

      А ты и тебе подобные , что-нибудь доброе о них говорили или кричали ?
      Вы не лучше их.
      Зло порождает зло.
      Пришли теперь с танками и надеетесь услышать добрые слова ?

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