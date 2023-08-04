В Госдуме отреагировали на проблемы Караваева с въездом в Чехию

Так давайте и к нам никого не пускать!
Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал ситуацию с Вячеславом Караваевым в Европе.
- Защитника «Зенита» не пустили на самолет в Чехию.
- Причина – российское гражданство.
- Футболист въехал на чешскую территорию на машине из Австрии.
«Я считаю, что это дискриминация по национальному признаку. Чехия и ряд других европейских стран считают, что людей с российским паспортом к ним не должны пускать.
Надо очень внимательно изучить и фиксировать все действия властей, которые так поступают по отношению к нашим гражданам.
Мы должны отстаивать интересы россиян. Надо сделать определенные выводы. Мы однозначно не должны забывать такие вещи», – сказал Свищев.