Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В Госдуме отреагировали на проблемы Караваева с въездом в Чехию

В Госдуме отреагировали на проблемы Караваева с въездом в Чехию

4 августа 2023, 15:01
31

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал ситуацию с Вячеславом Караваевым в Европе.

  • Защитника «Зенита» не пустили на самолет в Чехию.
  • Причина – российское гражданство.
  • Футболист въехал на чешскую территорию на машине из Австрии.

«Я считаю, что это дискриминация по национальному признаку. Чехия и ряд других европейских стран считают, что людей с российским паспортом к ним не должны пускать.

Надо очень внимательно изучить и фиксировать все действия властей, которые так поступают по отношению к нашим гражданам.

Мы должны отстаивать интересы россиян. Надо сделать определенные выводы. Мы однозначно не должны забывать такие вещи», – сказал Свищев.

Еще по теме:
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака 16
Караваев прокомментировал продление контракта с «Зенитом» 6
«Зенит» продлил контракт с российским защитником 7
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Караваев Вячеслав
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
AZ
1691151273
А этот чиновник и "футболист" не в курсе санкций? Или специально дурака щас включают?
Ответить
Давид59
1691154414
Я, думаю, товарищ Свищев мажет утром бутерброд, а в голове "как там народ?", и икра не лезет в горло и не льётся в рот компот.
Ответить
neveldomha
1691157088
У европейцев особая нетрадиционная расса. Педо расса.
Ответить
paracetamol
1691163356
А у нас сколько чехов работает. Может повязать всех и пинком в Чехию?
Ответить
saf05
1691165760
А какие проблемы ? Что ему там делать ?
Ответить
portero
1691165939
Отстаивали бы права граждан внутри страны, а только о своих интересах печетесь...
Ответить
dim29
1691167637
С чего начать,да,это в Чехии есть,политики выслуживуются перед старшим братом может-быть,не знаю.У меня сестра вышла замуж за чеха и без приглошения в страну не пускают.но к русским в целом дружелюбное отношение,люди лояльны и адекватны.
Ответить
Главные новости
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
20:48
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
20:25
1
Сафонов высказался о попадании в топ-10 лучших вратарей года
19:57
2
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
19:51
1
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
19:43
6
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
19:19
ВидеоСпартаковец Мохаммади в третий раз за месяц ассистировал после сальто с аута
18:51
3
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
18:27
5
Только одного игрока чаще номинировали на «Золотой мяч», чем Месси
18:18
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
18:00
2
Все новости
Все новости
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
20:40
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
20:40
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
19:19
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
18:27
5
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
18:00
2
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
17:31
3
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
17:17
11
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
8
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
8
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
8
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
14:50
2
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
9
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
1
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
18
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
4
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
13
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
3
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
4
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
2
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
3
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
18
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
6
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
4
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
3
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+