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    • Игрок «Зенита» пожаловался, что столкнулся с проблемами в Европе из-за паспорта РФ

    Игрок «Зенита» пожаловался, что столкнулся с проблемами в Европе из-за паспорта РФ

    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев сообщил, что столкнулся с проблемами в Европе из-за российского паспорта.

    – Как отпуск? Где был, что видел? А то в твоих соцсетях пусто.

    – Некогда было что-то выкладывать – галопом по Европам. Был в Москве, в Праге, в Амстердаме. В Чехию не без косяков добрался.

    – Что такое?

    – Нас не пустили на рейс из Стамбула в Прагу. Мы шесть часов ждали пересадку, а когда подошли к выходу, нам сказали, что чехи не пускают с русскими паспортами. Пришлось срочно менять планы и брать билет до Вены – в Австрию пустили без проблем.

    Там нас встретил Мартин Йиранек – он специально приехал из Чехии, чтобы нас забрать. В итоге еще три часа добирались до Праги на машине.

    Обратно тоже было с приключениями. Еле успели на пересадку, когда летели из Амстердама в Петербург. Первый рейс задержался, а пересадка была всего 1 час и 10 минут. В итоге мы бежали на рейс.

    – А багаж?

    – Его загрузить не успели. Только на следующий день его довезли.

    • 28-летний Караваев выступает за «Зенит» с 2019 года.
    • В его активе 4 гола и 15 ассистов в 120 матчах.

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    Источник: Sport24

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    04.08.2023 08:52
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +19268

      NewLife 4 августа, 11:12

      Почувствовал многополярность ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +781

      eugen-han 4 августа, 11:04

      Наивный, он, что не знал, что Чехия недружественная нам страна, а Амстердам - это скопище евро-пид. ерас.тов.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3661

      FRZZ > eugen-han 4 августа, 11:27

      А какая страна вам дружественная, кроме Ирана? Проблему надо искать у себя.

      0
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      ...
      Рейтинг: +781

      eugen-han > FRZZ 4 августа, 12:25

      Перечисляю по возрастающей- это Сербия, Сирия, Китай, Сев. Корея, Куба, Венесуэла, Никарагуа, Монголия, Бразилия, некоторые страны Африки и ближнего Востока в своем большинстве, а также ряд других стран, которые косвенно или неофициально поддерживают Россию. В любом случае - это как минимум больше, чем пол.мира !

      1
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      Рейтинг: +11726

      alp > FRZZ 4 августа, 12:40

      может, это другим надо искать причину в себе? нам самобичеванием заниматься нет причины

      1
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      ...
      Рейтинг: +12611

      DeStar > eugen-han 4 августа, 13:00

      классные страны)) особенно сирия и сев корея, где "приказано" любить все то что любит вождь
      и любовь африки за тонну риса тоже топ
      венесуэла где месяц работы = хлеб и яйца
      и монголия которой будто бы не существует)))
      кстати с чего решили что монголия поддерживает? а китай? поддержка показана по всяким голосованиям, где "ЗА" рф голосует только эритрея и беларусь)

      1
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      Рейтинг: +781

      eugen-han > DeStar 4 августа, 14:14

      Сирия в особенности, потому что это можно сказать, что колыбель истории человечества.

      0
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      ...
      Рейтинг: +12611

      DeStar > eugen-han 4 августа, 16:42

      о госпаде, а греки были когда-то самыми развитыми и крутыми, а теперь сосут дотации из ЕС.
      не нужно переоценивать важность дно стран, чтобы нивелировать важность не дружественных
      одна убогая польша "стоит" больше чем сирия, беларусь, куба, сев корея и венесуэла с монголией)

      1
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      Рейтинг: +17793

      Garrincha58 4 августа, 09:52

      разве это отдых? поэтому после таких отдыхов так у...во и играешь

      0
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      Рейтинг: +15715

      Алексей З 4 августа, 09:34

      А зачем вам в Европу, есть же Байкал, Сибирь , Сахалин, что нашли в гейевропе?
      Язычки в задницу засунули и глупенькие не понимают , что происходит , но отдохнуть почему то за рубежом охота, исключительно в Европе.
      Лицемеры.

      1
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      Рейтинг: +64

      ACESANDEIGHTS > Алексей З 4 августа, 10:34

      а ничего, что Караваев много лет жил и играл в Праге, после чего уже его Зенит купил?
      Хоть немного почитайте матчасть, прежде, чем всех под одну гребенку плести

      3
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      Рейтинг: +14844

      Skull_Boy > ACESANDEIGHTS 4 августа, 11:45

      Так научись читать олень и он рассказывает про отпуск этого года и проблемы у всех начались с февраля прошлого года, а до этого сам много раз был в Чехии и было все нормально именно до 24.02

      4
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      Рейтинг: +15715

      Алексей З > ACESANDEIGHTS 4 августа, 12:34

      А ничего что с 24.02 2022 года в Европе новая действительность началась.
      Не в курсе ? Изучай матчасть.

      0
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