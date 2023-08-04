Игрок «Зенита» пожаловался, что столкнулся с проблемами в Европе из-за паспорта РФ

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев сообщил, что столкнулся с проблемами в Европе из-за российского паспорта.

– Как отпуск? Где был, что видел? А то в твоих соцсетях пусто.

– Некогда было что-то выкладывать – галопом по Европам. Был в Москве, в Праге, в Амстердаме. В Чехию не без косяков добрался.

– Что такое?

– Нас не пустили на рейс из Стамбула в Прагу. Мы шесть часов ждали пересадку, а когда подошли к выходу, нам сказали, что чехи не пускают с русскими паспортами. Пришлось срочно менять планы и брать билет до Вены – в Австрию пустили без проблем.

Там нас встретил Мартин Йиранек – он специально приехал из Чехии, чтобы нас забрать. В итоге еще три часа добирались до Праги на машине.

Обратно тоже было с приключениями. Еле успели на пересадку, когда летели из Амстердама в Петербург. Первый рейс задержался, а пересадка была всего 1 час и 10 минут. В итоге мы бежали на рейс.

– А багаж?

– Его загрузить не успели. Только на следующий день его довезли.