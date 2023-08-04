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    Малком назвал лучший клуб в своей карьере

    Нападающий «Аль-Хиляля» Малком назвал «Зенит» лучшим клубом в своей карьере.

    – Допускаешь ли ты, что когда-нибудь вернешься в «Зенит»? Например, в конце карьеры?

    – Всегда говорю: будущее известно только Богу, и лишь он решает, что лучше для того или иного человека.

    Не могу предсказать, как все сложится в дальнейшем. Но могу вас заверить, что из всех клубов, в которых играл, «Зенит» – абсолютный топ, на первом месте. Только за него я провел более ста матчей, а это важная отметка для любого футболиста.

    Для меня петербургский клуб всегда будет иметь особое значение.

    • Малком ушел в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.
    • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
    • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2023 07:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18904

      paracetamol 6 августа, 09:20

      Само собой. Зенит - клуб чемпионов!

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