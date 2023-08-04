Малком назвал лучший клуб в своей карьере

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком назвал «Зенит» лучшим клубом в своей карьере.
– Допускаешь ли ты, что когда-нибудь вернешься в «Зенит»? Например, в конце карьеры?
– Всегда говорю: будущее известно только Богу, и лишь он решает, что лучше для того или иного человека.
Не могу предсказать, как все сложится в дальнейшем. Но могу вас заверить, что из всех клубов, в которых играл, «Зенит» – абсолютный топ, на первом месте. Только за него я провел более ста матчей, а это важная отметка для любого футболиста.
Для меня петербургский клуб всегда будет иметь особое значение.
- Малком ушел в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.
- Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
- Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.
Источник: «Спорт-Экспресс»