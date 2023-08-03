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Комментатор Нагучев дал совет Дзюбе

3 августа 2023, 23:00
5

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев считает, что Артем Дзюба ошибся, отказавшись общаться с журналистами после кубкового матча с «Уралом».

Форвард «Локомотива» заявил: «Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, одна желтуха».

«Даже если журналист не справляется с задачей, звездный футболист просто не имеет права отвечать плохо. Это забота о самом себе.

И Артем Дзюба, который говорит глупость (несмотря на то, что это контент на миллионы просмотров), в первую очередь подставляет сам себя.

Как у тебя может не оказаться ни одной интересной реплики о матче, где ты только что отыграл? Кроме той, где ты говоришь, всех интересует только желтуха.

Ну, если ты живешь желтую жизнь, это неизбежно. Но ответь ты все равно про футбол, поиронизируй и ответь, что мешает?

Футболисты почему-то заботятся о чужой профессии больше, чем о своей. Переживают за скучные вопросы сильнее, чем за свой личный бренд.

Я слабо представляю, чтобы условные Матс Хуммельс или Марко Ройс когда-нибудь вместо интересных ответов сказали бы такое.

Каждый должен заботиться сам о себе, а не думать о деле и профессии другого. Мир бы был лучше, если бы каждый просто заботился и думал прежде всего о себе, а уже во вторую очередь помогал кому-то еще.

Давайте еще Артем Дзюба займется моей профессией – ну серьезно?» – сказал Нагучев.

  • 34-летний Дзюба в «Локо» с февраля.
  • Его статистика: 16 матчей, 9 голов, 5 ассистов.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (5)
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шахта Заполярная
1691096981
Разве на матч тв есть журналисты? это новость.
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АртурZaСМ
1691122049
Я не защищаю Дзюбу, но... Нагучев, ну так Дзюба и заботится о себе тем, что не хочет отвечать на ваши тупые вопросы, а они у вас реально тупые. Взять к примеру интервью игроков между таймами. там вопросы просто из раза в раз одни и те же по шаблону кому они интересны кроме вас? мне например как зрителю это совершенно не интересно. Мне важно то, что я вижу своими глазами во время матча, а не чьи то ощущения по этому поводу. Думая, что просто разрываете инфополе своими вопросами, вы очень сильно себя переоцениваете. В последнее время журналисты просто ох..ли, решив что имеют право задавать вопросы о личной жизни... С чего вообще взяли, что кто-то обязан отвечать на ваши вопросы? На стадионе футболисты для того, чтобы играть. Хотите поговорить
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моэм
1691129090
Нагучеву надо просто принять критику Артёма и просто научится разбираться в футболе ...и нас зрителей тоже перестанут раздражать реально желтушные вопросы на матч тв.
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cska1948
1691132127
"...Каждый должен заботиться сам о себе, а не думать о деле и профессии другого..." ---------------------- В таком случае зачем Нагучев лезет с советами к Дзюбе?
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