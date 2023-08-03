Комментатор Нагучев дал совет Дзюбе

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев считает, что Артем Дзюба ошибся, отказавшись общаться с журналистами после кубкового матча с «Уралом».
Форвард «Локомотива» заявил: «Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, одна желтуха».
«Даже если журналист не справляется с задачей, звездный футболист просто не имеет права отвечать плохо. Это забота о самом себе.
И Артем Дзюба, который говорит глупость (несмотря на то, что это контент на миллионы просмотров), в первую очередь подставляет сам себя.
Как у тебя может не оказаться ни одной интересной реплики о матче, где ты только что отыграл? Кроме той, где ты говоришь, всех интересует только желтуха.
Ну, если ты живешь желтую жизнь, это неизбежно. Но ответь ты все равно про футбол, поиронизируй и ответь, что мешает?
Футболисты почему-то заботятся о чужой профессии больше, чем о своей. Переживают за скучные вопросы сильнее, чем за свой личный бренд.
Я слабо представляю, чтобы условные Матс Хуммельс или Марко Ройс когда-нибудь вместо интересных ответов сказали бы такое.
Каждый должен заботиться сам о себе, а не думать о деле и профессии другого. Мир бы был лучше, если бы каждый просто заботился и думал прежде всего о себе, а уже во вторую очередь помогал кому-то еще.
Давайте еще Артем Дзюба займется моей профессией – ну серьезно?» – сказал Нагучев.
- 34-летний Дзюба в «Локо» с февраля.
- Его статистика: 16 матчей, 9 голов, 5 ассистов.