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    Комментатор Нагучев дал совет Дзюбе

    Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев считает, что Артем Дзюба ошибся, отказавшись общаться с журналистами после кубкового матча с «Уралом».

    Форвард «Локомотива» заявил: «Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, одна желтуха».

    «Даже если журналист не справляется с задачей, звездный футболист просто не имеет права отвечать плохо. Это забота о самом себе.

    И Артем Дзюба, который говорит глупость (несмотря на то, что это контент на миллионы просмотров), в первую очередь подставляет сам себя.

    Как у тебя может не оказаться ни одной интересной реплики о матче, где ты только что отыграл? Кроме той, где ты говоришь, всех интересует только желтуха.

    Ну, если ты живешь желтую жизнь, это неизбежно. Но ответь ты все равно про футбол, поиронизируй и ответь, что мешает?

    Футболисты почему-то заботятся о чужой профессии больше, чем о своей. Переживают за скучные вопросы сильнее, чем за свой личный бренд.

    Я слабо представляю, чтобы условные Матс Хуммельс или Марко Ройс когда-нибудь вместо интересных ответов сказали бы такое.

    Каждый должен заботиться сам о себе, а не думать о деле и профессии другого. Мир бы был лучше, если бы каждый просто заботился и думал прежде всего о себе, а уже во вторую очередь помогал кому-то еще.

    Давайте еще Артем Дзюба займется моей профессией – ну серьезно?» – сказал Нагучев.

    • 34-летний Дзюба в «Локо» с февраля.
    • Его статистика: 16 матчей, 9 голов, 5 ассистов.

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    Источник: Sports.ru

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    03.08.2023 23:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +635

      cska1948 4 августа, 09:55

      "...Каждый должен заботиться сам о себе, а не думать о деле и профессии другого..."
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      В таком случае зачем Нагучев лезет с советами к Дзюбе?

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      Рейтинг: +2572

      моэм 4 августа, 09:04

      Нагучеву надо просто принять критику Артёма и просто научится разбираться в футболе ...и нас зрителей тоже перестанут раздражать реально желтушные вопросы на матч тв.

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      Рейтинг: +3733

      АртурZaСМ 4 августа, 07:07

      Я не защищаю Дзюбу, но... Нагучев, ну так Дзюба и заботится о себе тем, что не хочет отвечать на ваши тупые вопросы, а они у вас реально тупые. Взять к примеру интервью игроков между таймами. там вопросы просто из раза в раз одни и те же по шаблону кому они интересны кроме вас? мне например как зрителю это совершенно не интересно. Мне важно то, что я вижу своими глазами во время матча, а не чьи то ощущения по этому поводу. Думая, что просто разрываете инфополе своими вопросами, вы очень сильно себя переоцениваете. В последнее время журналисты просто ох..ли, решив что имеют право задавать вопросы о личной жизни... С чего вообще взяли, что кто-то обязан отвечать на ваши вопросы? На стадионе футболисты для того, чтобы играть. Хотите поговорить

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      Рейтинг: +3733

      АртурZaСМ > АртурZaСМ 4 августа, 07:32

      Идите на шоу Дзюбы и Слуцкого там они очень много разговаривают

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      Рейтинг: +3690

      шахта Заполярная 4 августа, 00:09

      Разве на матч тв есть журналисты? это новость.

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      Рейтинг: +21214

      Cleaner 3 августа, 23:32

      КТО такой Нагучев, чтобы давать советы лучшему российскому бомбардиру??? Журналистишка. Которого знать никто не знает. И который кормится на Дзюбе и благодаря Дзюбе...(

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