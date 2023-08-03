Комментатор Нагучев дал совет Дзюбе

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев считает, что Артем Дзюба ошибся, отказавшись общаться с журналистами после кубкового матча с «Уралом».

Форвард «Локомотива» заявил: «Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, одна желтуха».

«Даже если журналист не справляется с задачей, звездный футболист просто не имеет права отвечать плохо. Это забота о самом себе.

И Артем Дзюба, который говорит глупость (несмотря на то, что это контент на миллионы просмотров), в первую очередь подставляет сам себя.

Как у тебя может не оказаться ни одной интересной реплики о матче, где ты только что отыграл? Кроме той, где ты говоришь, всех интересует только желтуха.

Ну, если ты живешь желтую жизнь, это неизбежно. Но ответь ты все равно про футбол, поиронизируй и ответь, что мешает?

Футболисты почему-то заботятся о чужой профессии больше, чем о своей. Переживают за скучные вопросы сильнее, чем за свой личный бренд.

Я слабо представляю, чтобы условные Матс Хуммельс или Марко Ройс когда-нибудь вместо интересных ответов сказали бы такое.

Каждый должен заботиться сам о себе, а не думать о деле и профессии другого. Мир бы был лучше, если бы каждый просто заботился и думал прежде всего о себе, а уже во вторую очередь помогал кому-то еще.

Давайте еще Артем Дзюба займется моей профессией – ну серьезно?» – сказал Нагучев.