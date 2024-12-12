Джурасович из «Акрона»: «Дзюба – маэстро, делает на поле волшебство»

Защитник «Акрона» Алекса Джурасович восхитился партнером Артемом Дзюбой.

– Артем Дзюба – маэстро. Он очень много значит для нашей команды, на нем строится наша атака. Вы и сами видели неделю назад, как Дзюба забил «Зениту». То, что он делает на поле, – это волшебство.

– Уже испытали на себе его шутки?

– Да, он постоянно смеется над моим завершением. На тренировках я иногда промахиваюсь из выгодных положений, и он постоянно повторяет: «Это катастрофа».

У Дзюбы в сезоне за «Акрон» 11 матчей, 3 гола, 3 ассиста.

Контракт до лета.

«Акрон» идет в РПЛ 9-м.

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