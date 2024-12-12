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    • Джурасович из «Акрона»: «Дзюба – маэстро, делает на поле волшебство»

    Джурасович из «Акрона»: «Дзюба – маэстро, делает на поле волшебство»

    Защитник «Акрона» Алекса Джурасович восхитился партнером Артемом Дзюбой.

    Артем Дзюба – маэстро. Он очень много значит для нашей команды, на нем строится наша атака. Вы и сами видели неделю назад, как Дзюба забил «Зениту». То, что он делает на поле, – это волшебство.

    – Уже испытали на себе его шутки?

    – Да, он постоянно смеется над моим завершением. На тренировках я иногда промахиваюсь из выгодных положений, и он постоянно повторяет: «Это катастрофа».

    • У Дзюбы в сезоне за «Акрон» 11 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
    • Контракт до лета.
    • «Акрон» идет в РПЛ 9-м.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.12.2024 13:11
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