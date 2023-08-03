Роналду отреагировал на выход «Аль-Насра» в плей-офф Кубка арабских чемпионов

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился эмоциями после ничьей с «Замалеком».
- Команды встречались в Египте и разыгрывали место в плей-офф Кубка арабских чемпионов.
- «Замалек» вел в счете до 87-й минуты.
- «Аль-Наср» отыгрался благодаря голу Роналду, и это позволило им выйти из группы.
«Квалифицировались! Отличная работа, команда!» – написал португалец в соцсетях.
«Аль-Нaср» был в нескольких минутах от вылета из престижного турнира: гол Роналду перевернул ситуацию
Источник: твиттер Криштиану Роналду