Стало известно, как Дембеле объяснил свой уход в «ПСЖ» игрокам «Барселоны»

Вингер Усман Дембеле объяснил уход из «Барселоны» в «ПСЖ» футболистам каталонского клуба и Хави.
Дембеле сказал Хави на личной встрече, что уходит в «ПСЖ» не из-за денег, несмотря на трехкратное повышение зарплаты. Француз также заявил, что не чувствует уверенность со стороны руководства «Барселоны».
Аргументы Дембеле не убедили Хави. Тренер полностью разочаровался в игроке.
Партнерам по «Барселоне» Дембеле сказал, что не хочет играть за клуб, где «есть люди, которые постоянно бросаются в него дерьмом» и «ждут возможности отрубить ему голову». Он заявил, что хочет играть там, где «над ним никто не смеется».
- Дембеле перейдет в «ПСЖ» за 50 миллионов евро.
- Он подпишет с парижанами пятилетний контракт с зарплатой 20 миллионов евро в год .
- Усман выступал за «Барсу» с 2017 года.
Источник: AS