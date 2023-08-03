Стало известно, как Дембеле объяснил свой уход в «ПСЖ» игрокам «Барселоны»

Вингер Усман Дембеле объяснил уход из «Барселоны» в «ПСЖ» футболистам каталонского клуба и Хави.

Дембеле сказал Хави на личной встрече, что уходит в «ПСЖ» не из-за денег, несмотря на трехкратное повышение зарплаты. Француз также заявил, что не чувствует уверенность со стороны руководства «Барселоны».

Аргументы Дембеле не убедили Хави. Тренер полностью разочаровался в игроке.

Партнерам по «Барселоне» Дембеле сказал, что не хочет играть за клуб, где «есть люди, которые постоянно бросаются в него дерьмом» и «ждут возможности отрубить ему голову». Он заявил, что хочет играть там, где «над ним никто не смеется».