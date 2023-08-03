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    • Стало известно, как Дембеле объяснил свой уход в «ПСЖ» игрокам «Барселоны»

    Стало известно, как Дембеле объяснил свой уход в «ПСЖ» игрокам «Барселоны»

    Вингер Усман Дембеле объяснил уход из «Барселоны» в «ПСЖ» футболистам каталонского клуба и Хави.

    Дембеле сказал Хави на личной встрече, что уходит в «ПСЖ» не из-за денег, несмотря на трехкратное повышение зарплаты. Француз также заявил, что не чувствует уверенность со стороны руководства «Барселоны».

    Аргументы Дембеле не убедили Хави. Тренер полностью разочаровался в игроке.

    Партнерам по «Барселоне» Дембеле сказал, что не хочет играть за клуб, где «есть люди, которые постоянно бросаются в него дерьмом» и «ждут возможности отрубить ему голову». Он заявил, что хочет играть там, где «над ним никто не смеется».

    • Дембеле перейдет в «ПСЖ» за 50 миллионов евро.
    • Он подпишет с парижанами пятилетний контракт с зарплатой 20 миллионов евро в год .
    • Усман выступал за «Барсу» с 2017 года.

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    Источник: AS

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    03.08.2023 17:25
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