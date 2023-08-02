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    • Хави подтвердил уход Дембеле из «Барсы»: «Я разочарован в нем»

    Хави подтвердил уход Дембеле из «Барсы»: «Я разочарован в нем»

    Главный тренер «Барселоны» Хави подтвердил, что Усман Дембеле перейдет в «ПСЖ».

    «Я немного разочарован в нем. Он сказал, что хочет уйти, и мы не можем помешать ему. Не можем конкурировать с «ПСЖ».

    Это его решение, я считаю его некрасивым, но таковы законы рынка. Желаю ему удачи», – сказал Хави.

    • Дембеле перейдет в «ПСЖ» за 50 миллионов евро.
    • Он подпишет с парижанами пятилетний контракт с зарплатой 20 миллионов евро в год .
    • Усман выступал за «Барсу» с 2017 года.

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    Источник: AS

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    02.08.2023 09:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +863

      Lipatoff 3 августа, 09:23

      Да это второй Умтити, мудится больше, в прошлое продление ещё воду мутил, пусть уходит. Главное бабла с него по больше рубануть, опцию в 50 млн. вроде как уже не успели активировать

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      Рейтинг: +775

      OBOLEV 2 августа, 13:39

      Барсукам не стоит печалиться! Есть Рафилья и Фати, а еще торес на подхвате.
      Уверен, что Фати в этом сезоне будет разрывать!

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      Рейтинг: +1202

      Александр52 2 августа, 12:28

      Перекреститься надо что ушёл. Это во благо. Дембеле это мини тень Мбаппе, но со всеми французскими пороками. Хави надо только радоваться.

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      Рейтинг: +440

      JIEGEHDA 2 августа, 09:47

      Хави его карьеру в какой-то степени восстановил . Поверил в него . А ПСЖ тупо берет то что лежит не красиво . За Усмана какие то 50 м . Не много и тем более для ПСЖ . А вот заменить Мбаппе будет им очень сложно

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