Хави подтвердил уход Дембеле из «Барсы»: «Я разочарован в нем»

Главный тренер «Барселоны» Хави подтвердил, что Усман Дембеле перейдет в «ПСЖ».

«Я немного разочарован в нем. Он сказал, что хочет уйти, и мы не можем помешать ему. Не можем конкурировать с «ПСЖ».

Это его решение, я считаю его некрасивым, но таковы законы рынка. Желаю ему удачи», – сказал Хави.