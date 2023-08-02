Хави подтвердил уход Дембеле из «Барсы»: «Я разочарован в нем»

Да это второй Умтити, мудится больше, в прошлое продление ещё воду мутил, пусть уходит. Главное бабла с него по больше рубануть, опцию в 50 млн. вроде как уже не успели активировать
Главный тренер «Барселоны» Хави подтвердил, что Усман Дембеле перейдет в «ПСЖ».
«Я немного разочарован в нем. Он сказал, что хочет уйти, и мы не можем помешать ему. Не можем конкурировать с «ПСЖ».
Это его решение, я считаю его некрасивым, но таковы законы рынка. Желаю ему удачи», – сказал Хави.
- Дембеле перейдет в «ПСЖ» за 50 миллионов евро.
- Он подпишет с парижанами пятилетний контракт с зарплатой 20 миллионов евро в год .
- Усман выступал за «Барсу» с 2017 года.