Евсеев: «Смешит, что меня называют молодым тренером»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев высказался о том, что его относят к категории «молодых специалистов».

– «Факел» в прошлом сезоне ездил на выездные матчи на поезде. Чем занимаетесь во время долгих поездок?

– В домино играю.

– Необычно.

– Почему?

– Староватая игра.

– Ну а я что, молодой что ли? Меня, кстати, смешит, что меня называют молодым тренером. «Молодой тренер Евсеев». Ребята, вы вообще в курсе, что мне 47 лет?

– На своих пресс-конференциях вы не разу не упоминали трудную логистику.

– А зачем? Что-то изменится, если я буду об этом постоянно говорить? Я и мой штаб думали только об играх.

Главное – наша подготовка, а не то, как мы добираемся на матчи.