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    Евсеев: «Смешит, что меня называют молодым тренером»

    Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев высказался о том, что его относят к категории «молодых специалистов».

    «Факел» в прошлом сезоне ездил на выездные матчи на поезде. Чем занимаетесь во время долгих поездок?

    – В домино играю.

    – Необычно.

    – Почему?

    – Староватая игра.

    – Ну а я что, молодой что ли? Меня, кстати, смешит, что меня называют молодым тренером. «Молодой тренер Евсеев». Ребята, вы вообще в курсе, что мне 47 лет?

    – На своих пресс-конференциях вы не разу не упоминали трудную логистику.

    – А зачем? Что-то изменится, если я буду об этом постоянно говорить? Я и мой штаб думали только об играх.

    Главное – наша подготовка, а не то, как мы добираемся на матчи.

    • Евсеев тренирует «Факел» с 1 мая.
    • Он помог воронежской команде сохранить прописку в РПЛ.
    • Ранее Евсеев возглавлял «Шинник», «Уфу», «СКА-Хабаровск», «Амкар» и ивановский «Текстильщик».

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    Источник: Sport24

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    03.08.2023 10:23
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