Евсеев: «Смешит, что меня называют молодым тренером»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев высказался о том, что его относят к категории «молодых специалистов».
– «Факел» в прошлом сезоне ездил на выездные матчи на поезде. Чем занимаетесь во время долгих поездок?
– В домино играю.
– Необычно.
– Почему?
– Староватая игра.
– Ну а я что, молодой что ли? Меня, кстати, смешит, что меня называют молодым тренером. «Молодой тренер Евсеев». Ребята, вы вообще в курсе, что мне 47 лет?
– На своих пресс-конференциях вы не разу не упоминали трудную логистику.
– А зачем? Что-то изменится, если я буду об этом постоянно говорить? Я и мой штаб думали только об играх.
Главное – наша подготовка, а не то, как мы добираемся на матчи.
- Евсеев тренирует «Факел» с 1 мая.
- Он помог воронежской команде сохранить прописку в РПЛ.
- Ранее Евсеев возглавлял «Шинник», «Уфу», «СКА-Хабаровск», «Амкар» и ивановский «Текстильщик».
Источник: Sport24