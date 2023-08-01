Мостовой ответил на вопрос, можно ли считать Промеса легендой «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой считает нападающего Квинси Промеса легендой московского клуба.

«107 голов за «Спартак» – это хорошая цифра. Квинси – молодец. Он один из лучших футболистов в РПЛ. А теперь ему будет ещe проще, потому что Малком уехал. Для того Промеса и покупали.

Промес – легенда «Спартака». Он уже много лет в команде. Для меня основной критерий для легенды – быть много времени в команде и приносить пользу. Легенда – это не просто слово.

Квинси в «Спартаке» суммарно уже лет восемь. Странно, когда легендами называют людей, которые один или два года в клубе», – сказал Мостовой.