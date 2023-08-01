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    • Мостовой ответил на вопрос, можно ли считать Промеса легендой «Спартака»

    Мостовой ответил на вопрос, можно ли считать Промеса легендой «Спартака»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой считает нападающего Квинси Промеса легендой московского клуба.

    «107 голов за «Спартак» – это хорошая цифра. Квинси – молодец. Он один из лучших футболистов в РПЛ. А теперь ему будет ещe проще, потому что Малком уехал. Для того Промеса и покупали.

    Промес – легенда «Спартака». Он уже много лет в команде. Для меня основной критерий для легенды – быть много времени в команде и приносить пользу. Легенда – это не просто слово.

    Квинси в «Спартаке» суммарно уже лет восемь. Странно, когда легендами называют людей, которые один или два года в клубе», – сказал Мостовой.

    • Промесу 31 год.
    • Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.08.2023 20:53
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +30654

      JTherry 2 августа, 09:38

      Промес – легенда Спартака, в этом нет сомнений: 8 лет в клубе, более 100 голов забито и в 31 - ещё не вечер...) Промес - лучший игрок и бомбардир команды, душа команды..!

      2
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      ...
      Рейтинг: +21214

      Cleaner > JTherry 2 августа, 15:20

      Душа спартаковская с наркоманским душком...(((

      0
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      Рейтинг: +30654

      JTherry > Cleaner 2 августа, 15:36

      ты всё перепутал - наркоманские души, у которых весь нос в "пудре", у меринов - Еременко, Дзагоева, Игнашевича и "братушек"...((

      1
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      Рейтинг: +4781

      Oldtrafford83 2 августа, 07:39

      Удивительно сколько же убытков в комментариях, неужели вы и в жизни такие ущербные?!

      1
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      Рейтинг: +1835

      GermanVo 2 августа, 00:29

      Антоха Гладиатор с большой буквы. Как бы дальше не сложилась его судьба, он навсегда вписал своё имя в историю Спартака, как один из самых-самых.

      1
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      Рейтинг: +21214

      Cleaner > GermanVo 2 августа, 15:19

      Гладиатор ваш брата своего ножом приголубил и ГОРДИТСЯ этим...(((

      0
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      Рейтинг: +907

      FCSpartakM 1 августа, 22:48

      Легенда-не легенда, но это единственный футболист в команде, который дает результат даже тогда, когда его не видно большую часть матча.

      1
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      Рейтинг: +21214

      Cleaner 1 августа, 21:23

      Как ЭКСТРАДИРУЮТ Промеса, так он сразу и станет ЛЕГЕНДОЙ Спартака!!! Ну РЖУ ни могу!!!...)))

      4
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      Рейтинг: +270

      =Cпapтак= > Cleaner 2 августа, 06:19

      ты идиотт или прикыдываешся им кто его экстрадирует

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      Рейтинг: +4781

      Oldtrafford83 > Cleaner 2 августа, 07:38

      Ты постоянно ржешь и не можешь, что у тебя за диагноз??

      0
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      Рейтинг: +3522

      ПалкоВводецъ (returned) 1 августа, 21:09

      Сейчас Свинси Промяс будет из кожи вон лезть, чтобы Спартак не выдал его как беглого преступника. А скоро ещё один срок за наркоту. Хряки ради наживы и прибыли закроют глаза на его преступления. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +4507

      ziborock > ПалкоВводецъ (returned) 1 августа, 22:32

      Это твои домыслы, а вот то что дочь Малафеева не посадили за торговлю наркотой - это факт!

      3
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      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata > ziborock 1 августа, 23:24

      Домыслы - это когда человек о чем то думает, размышляет пусть и в ложном направлении - а как этот дебил может совершать подобные действия ??? ... - так, воняет без всяких домыслов (((

      2
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      Рейтинг: +270

      =Cпapтак= > ПалкоВводецъ (returned) 2 августа, 06:21

      когда такая как ты дешевка сдохнет уже.ни че придет и твое время
      животное в земле гнить

      0
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