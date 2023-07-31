Болельщик «Балтики» раскрыл подробности атаки зеленкой в центре Москвы

Константин Стармоусов, организовавший поезду болельщиков «Балтики» на матч 2-го тура РПЛ со «Спартаком», рассказал о нападении неизвестных на фанатов калининградского клуба с зеленкой.

«Я организовываю бизнес-выезды для болельщиков «Балтики». Мы собрали неформальную вечеринку совместно с болельщиками, руководством клуба и спонсорами.

Вчера вечером прогулялись на яхте по Москве-реке. Приехали в наш отель на полном позитиве – все было хорошо. У входа в гостиницу, как выяснилось при просмотре камер, нас поджидали двое человек в масках. Когда мы пошли от микроавтобуса ко входу, эти двое забежали в нашу толпу и именно мое лицо опрыскали зеленкой из пульверизатора с криками.

Я сначала не понял, что произошло. Думал, жена меня решила освежить мицеллярной водой. Когда меня заливали, я улыбался и радовался. Только потом понял, что это зеленка. Эти двое сразу убежали. Догнать их, к сожалению, не смогли.

Роговица глаза до сих пор побаливает. Но я оцениваю это как баловство. Зла на них не держу», – рассказал Стармоусов/