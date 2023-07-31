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  • «Бельгия, Италия, Турция – чистая правда»: молодой защитник «Ростова» может уехать в Европу

«Бельгия, Италия, Турция – чистая правда»: молодой защитник «Ростова» может уехать в Европу

31 июля 2023, 15:55

Антон Железняков, агент защитника «Ростова» Виктора Мелехина, подтвердил интерес к игроку из Европы.

– Вы говорили о том, что были звонки из Бельгии, Турции и Италии. Какова вероятность, что обычные звонки могут превратиться в предложение?

– Тут нет системы. Кто-то прощупывает почву, у кого-то он в лонг-листах, и они звонили просто узнать ситуацию. Определeнный интерес есть, и в номинацию Golden Boy он не зря попал.

Бельгия, Италия, Турция – чистая правда. Звонки идут, мы находимся на связи. Сейчас время такое, надо, чтобы совпало очень много факторов, чтоб всe получилось. На данный момент интерес есть, но тяжело сказать, превратится ли это в официальное предложение, пока всe без конкретики.

– Какая лига ему больше всего подошла бы в Европе?

– И я, и Витя считаем, что нет разницы, где играть. Главное – почувствовать вкус Европы и поиграть в Лиге чемпионов. Он готов рассмотреть варианты откуда угодно с такими вводными. При прочих равных я его вижу в чемпионате Италии, из топ-5 лиг Италия была бы наилучшим вариантом для него.

У Вити одно из главных качеств – это первый пас, продвижение мяча вперeд во время атаки. В новом формате чемпионата Италии он бы себя показал наилучшим образом. Но если Мелeхин попадeт во Францию, Германию или в другой чемпионат, он нигде не потеряется, потому что человек умеет анализировать и подстроиться под реалии

  • Мелехину 19 лет.
  • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Ростов Мелехин Виктор
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