Тренер «Ахмата» Ташуев: «Есть вопросы по всем трем пенальти в пользу ЦСКА»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев усомнился в легитимности всех пенальти в ворота его команды в игре 2-го тура РПЛ против ЦСКА.
- Главным судьей был Владислав Безбородов.
- Он удалил 3 футболистов и назначил 5 пенальти.
- ЦСКА победил «Ахмат» со счетом 3:2.
«Навскидку есть вопросы по всем трем пенальти в наши ворота.
В первом эпизоде – игра в грудь, мяч только по касательной дотронулся руки. Еще и красную дали.
Второй эпизод – легкое касание ножки, пальчиком... Таких касаний в футболе много. Столько поставить можно... Вопросов много, не только пенальти.
Судейство комментировать не люблю, но мы живые люди и имеем право на свою позицию. Кому‑то не нравится, как играет команда, а мне не понравилось судейство», – сказал Ташуев.
Источник: «Матч ТВ»