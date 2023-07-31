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    • Тренер «Ахмата» Ташуев: «Есть вопросы по всем трем пенальти в пользу ЦСКА»

    Тренер «Ахмата» Ташуев: «Есть вопросы по всем трем пенальти в пользу ЦСКА»

    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев усомнился в легитимности всех пенальти в ворота его команды в игре 2-го тура РПЛ против ЦСКА.

    «Навскидку есть вопросы по всем трем пенальти в наши ворота.

    В первом эпизоде – игра в грудь, мяч только по касательной дотронулся руки. Еще и красную дали.

    Второй эпизод – легкое касание ножки, пальчиком... Таких касаний в футболе много. Столько поставить можно... Вопросов много, не только пенальти.

    Судейство комментировать не люблю, но мы живые люди и имеем право на свою позицию. Кому‑то не нравится, как играет команда, а мне не понравилось судейство», – сказал Ташуев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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