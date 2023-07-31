Тренер «Ахмата» Ташуев: «Есть вопросы по всем трем пенальти в пользу ЦСКА»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев усомнился в легитимности всех пенальти в ворота его команды в игре 2-го тура РПЛ против ЦСКА.

Главным судьей был Владислав Безбородов.

Он удалил 3 футболистов и назначил 5 пенальти.

ЦСКА победил «Ахмат» со счетом 3:2.

«Навскидку есть вопросы по всем трем пенальти в наши ворота.

В первом эпизоде – игра в грудь, мяч только по касательной дотронулся руки. Еще и красную дали.

Второй эпизод – легкое касание ножки, пальчиком... Таких касаний в футболе много. Столько поставить можно... Вопросов много, не только пенальти.

Судейство комментировать не люблю, но мы живые люди и имеем право на свою позицию. Кому‑то не нравится, как играет команда, а мне не понравилось судейство», – сказал Ташуев.

Смотреть обзор матча