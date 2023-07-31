Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Ахмата» Ташуев: «Есть вопросы по всем трем пенальти в пользу ЦСКА»

Тренер «Ахмата» Ташуев: «Есть вопросы по всем трем пенальти в пользу ЦСКА»

31 июля 2023, 11:34
10

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев усомнился в легитимности всех пенальти в ворота его команды в игре 2-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Навскидку есть вопросы по всем трем пенальти в наши ворота.

В первом эпизоде – игра в грудь, мяч только по касательной дотронулся руки. Еще и красную дали.

Второй эпизод – легкое касание ножки, пальчиком... Таких касаний в футболе много. Столько поставить можно... Вопросов много, не только пенальти.

Судейство комментировать не люблю, но мы живые люди и имеем право на свою позицию. Кому‑то не нравится, как играет команда, а мне не понравилось судейство», – сказал Ташуев.

Смотреть обзор матча

Еще по теме:
Безбородов мог ошибиться в матче «Ахмат» – ЦСКА из-за оплошности видеоассистента 5
Безбородов не будет судить в 3-м туре РПЛ после скандала в матче «Ахмат» – ЦСКА 4
«Ты лох, если извинился. Не человек, а лох»: Нагучев – об ошибке Безбородова 8
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Ташуев Сергей Безбородов Владислав
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ALEX ML
1690793107
убогий
Ответить
paracetamol
1690796886
Сказано же тебе, РПЛ готовит коней к чемпионству, подчиняйсь, а то худо будет!
Ответить
Argon
1690797307
Второй эпизод – легкое касание ножки, пальчиком... По какому критерию оценивается легкость касания?
Ответить
Snek
1690798940
А в том как Безбородов нахреновертил в моменте со вторым пенальти в пользу Ахмата, у него вопросов нет? Всё ок, даже если это не по футбольным правилам? То есть беспристрастие к судейству оно и нафиг тренеру Ахмата не нужно.
Ответить
odessakmv
1690799587
а в пользу Ахмата нет???? ню-ню
Ответить
АЛЕКС 58
1690803179
Ты не только жирный,но и слепой.
Ответить
Вомбат
1690809093
Могу только повторить то, что написал вчера. Не считаю Безбородова признанным мастером судейского цеха. Обычный российский футбольный судья, что в моих глазах далеко не комплимент. Считаю, что за такие матчи, как вчера, судью надо наказывать. Так как он судья возрастной, его временная дисквалификация может превратиться в завершение судейской карьеры. Росфутбол от этого ничего не потеряет. Но судя по всему, он избежит наказания. Ни ЦСКА, ни Ахмат протест на его судейство не подали.
Ответить
Главные новости
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
19:43
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
19:19
ВидеоСпартаковец Мохаммади в третий раз за месяц ассистировал после сальто с аута
18:51
3
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
18:27
5
Только одного игрока чаще номинировали на «Золотой мяч», чем Месси
18:18
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
18:00
1
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
17:44
2
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
17:31
2
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
17:17
11
Ротен обратился к Мбаппе: «Заткнись и продолжай работать»
17:00
1
Все новости
Все новости
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
17:31
2
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
17:17
10
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
8
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
8
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
8
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
14:50
2
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
9
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
1
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
18
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
4
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
13
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
3
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
4
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
2
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
3
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
18
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
6
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
4
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
3
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
5
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
16
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
29
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
14
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+