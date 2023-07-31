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    • Мостовой отреагировал на скандальное судейство в матче «Ахмат» – ЦСКА

    Мостовой отреагировал на скандальное судейство в матче «Ахмат» – ЦСКА

    Александр Мостовой высказался о работе арбитров в игре 2-го тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА.

    • Главным судьей был Владислав Безбородов.
    • Он удалил 3 футболистов и назначил 5 пенальти.
    • ЦСКА победил «Ахмат» со счетом 3:2.

    «Вряд ли кто-то сможет объяснить, что случилось в этой игре. Пускай лучше Владислав Безбородов с холодной головой расскажет, что он там сделал.

    Конечно, со связью могут быть проблемы, но это не оправдывает решения судей. Их проблема в том, что они сами не играли в футбол.

    Мне кажется, что в этом матче «Ахмат» больше пострадал. Ясно, что Безбородова будут наказывать. И это правильно. Не знаю, на какой срок, но наверняка отстранят», – заявил Мостовой.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 08:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +134

      BoevStas1 49 минут назад

      Мостового от комментариев отстраните))

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