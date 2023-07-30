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    • РФС сделал заявление по скандальному судейству в матче «Ахмат» – ЦСКА

    РФС сделал заявление по скандальному судейству в матче «Ахмат» – ЦСКА

    РФС объяснил спорные судейские решения в матче второго тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА (2:3).

    «В Грозном в течение матча наблюдались проблемы со связью между судьями в поле и VAR-центром в Москве. Все резонансные эпизоды матча будут тщательно изучены и оценены департаментом судейства и ЭСК», – заявил РФС.

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    Источник: Sport24

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    30.07.2023 22:30
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +12357

      BRO_football 30 минут назад

      Дурдом! Нашли отмазку, чтобы оправдать косяки Безбородова.
      Да что толку вы будете изучать и оценивать эпизоды, идиоты? Результат матча всё равно не изменишь, а Безбородов не будет наказан!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +165

      Gwynbleidd 34 минуты назад

      Жуть... Хотя чему удивляться питерская власть рулит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18780

      paracetamol 35 минут назад

      А по вчерашнему, Ростов-Зенит, почему заявления не сделали?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11631

      "supermax" 1 час назад

      Отстранить от футбола и палкой вдоль хребта...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +210

      russkiisergei 1 час назад

      ахахах. новая отмазка от РФС, не было связи !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      Marshall1956 1 час назад

      Аномальная зона над стадионом.Пора вызывать попа с кадилом

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5457

      PAREVG. > Marshall1956 51 минуту назад

      Муллу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +735

      RUSARM 1 час назад

      Пора давно этого пёспородова снять с судейства!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15354

      R_a_i_n 1 час назад

      По мне, так наши судьишки ооочень низкого качества.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5457

      PAREVG. 1 час назад

      Смех в дурдоме...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +831

      bratskij 1 час назад

      Сейчас горбатого начнут лепить. Ни чего не меняется. Тогда и не ждите, чтобы болельщики вас матом перестали крыть.

      3
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