РФС сделал заявление по скандальному судейству в матче «Ахмат» – ЦСКА

Дурдом! Нашли отмазку, чтобы оправдать косяки Безбородова.
Да что толку вы будете изучать и оценивать эпизоды, идиоты? Результат матча всё равно не изменишь, а Безбородов не будет наказан!
РФС объяснил спорные судейские решения в матче второго тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА (2:3).
- В игре было 5 пенальти и 3 удаления.
- Хет-трик с пенальти оформил нападающий ЦСКА Федор Чалов.
- В поле судил петербуржец Владислав Безбородов.
«В Грозном в течение матча наблюдались проблемы со связью между судьями в поле и VAR-центром в Москве. Все резонансные эпизоды матча будут тщательно изучены и оценены департаментом судейства и ЭСК», – заявил РФС.