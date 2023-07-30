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  • РФС сделал заявление по скандальному судейству в матче «Ахмат» – ЦСКА

РФС сделал заявление по скандальному судейству в матче «Ахмат» – ЦСКА

30 июля 2023, 22:30
24

РФС объяснил спорные судейские решения в матче второго тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА (2:3).

«В Грозном в течение матча наблюдались проблемы со связью между судьями в поле и VAR-центром в Москве. Все резонансные эпизоды матча будут тщательно изучены и оценены департаментом судейства и ЭСК», – заявил РФС.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Безбородов Владислав
Комментарии (24)
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ivany4
1690745620
Напоминает "Старика Хоттабыча". Завтра объявят - судья был болен и не ведал что творил.)))
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kvm
1690745731
звонили на поле, а он трубку не брал...
Ответить
PAREVG.
1690746238
Смех в дурдоме...
Ответить
R_a_i_n
1690746993
По мне, так наши судьишки ооочень низкого качества.
Ответить
RUSARM
1690747036
Пора давно этого пёспородова снять с судейства!!!
Ответить
Marshall1956
1690747128
Аномальная зона над стадионом.Пора вызывать попа с кадилом
Ответить
russkiisergei
1690747964
ахахах. новая отмазка от РФС, не было связи !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
"supermax"
1690748103
Отстранить от футбола и палкой вдоль хребта...
Ответить
Gwynbleidd
1690749909
Жуть... Хотя чему удивляться питерская власть рулит...
Ответить
gennadiy
1690786447
Судейский беспредел так и продолжаеться. Грязь.
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