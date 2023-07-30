РФС сделал заявление по скандальному судейству в матче «Ахмат» – ЦСКА

РФС объяснил спорные судейские решения в матче второго тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА (2:3).

В игре было 5 пенальти и 3 удаления.

Хет-трик с пенальти оформил нападающий ЦСКА Федор Чалов.

В поле судил петербуржец Владислав Безбородов.

«В Грозном в течение матча наблюдались проблемы со связью между судьями в поле и VAR-центром в Москве. Все резонансные эпизоды матча будут тщательно изучены и оценены департаментом судейства и ЭСК», – заявил РФС.

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