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  • Журавель: «У самого Уткина было немало не слишком хороших репортажей, но сейчас он злобствует, придирается»

Журавель: «У самого Уткина было немало не слишком хороших репортажей, но сейчас он злобствует, придирается»

30 июля 2023, 16:01
4

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель продолжил полемику с видеоблогером Василием Уткиным, который недоволен качеством работы комментаторов матча второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» (1:1).

  • Сначала Уткин назвал работу Михаила Моссаковского и его коллеги Александра Неценко на матче 2-го тура РПЛ «Ростов»«Зенит» (1:1) непрофессиональной.
  • Моссаковский ответил в телеграме.
  • По словам Уткина, вышеназванные комментаторы работают «ужасно».

«Вот пришла аргументация от Уткина. И что в ней? Ну штаны пожарного запоминаются. А по сути, к сожалению, только натяжка и придирка.

Что комментаторы оценили эпизод с голом не так, как Влад Радимов, – охереть претензия! Так для этого Радимов и есть в эфире – чтобы увидеть то, что не видят не игравшие в футбол люди.

У самого Васи, думаю, таких моментов были сотни, когда он не видел по ходу матча то, что потом ему подсказывали друзья-футболисты Валерий Карпин, Дмитрий Хохлов, тот же Радимов. Только это было уже за эфиром. А сейчас в эфире. И это, по-моему, прекрасно.

По поводу плохого повтора – Вася не может не знать, ЧТО такое трансляция и что по ходу бывает всякое. Но превращает это в гигантский упрeк. Да, спору нет, повтор гола не был удачным. Так случается. И в АПЛ, и в ЛЧ.

Не заданный про красную карточку вопрос Сергею Семаку – явный прокол Мосса. Он это сам без Васи понимает и будет иначе строить работу после финального свистка.

Но простите, в аргументации Васи нет ничего, что подходило бы под определение «ужасный», «анпрофешнл» и так далее. Местами неудачные, местами рабочие моменты.

У самого Васи тоже были не слишком хорошие комментаторские работы. И немало. И как вели себя мы, его друзья? Подбадривали, поддерживали, приходили в пару или просто забирали у него матчи, на которых Вася по разным причинам не мог отработать.

А что делает сейчас Вася? Злобствует, придирается и упивается образами про штаны пожарного.

Именно поэтому я и написал ещe утром, что мне грустно. И после нового Васиного поста стало только хуже», – высказался Журавель.

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Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Уткин Василий
Комментарии (4)
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anatolich72
1690727164
Разворошил Гнездо Вася.
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Ziklop
1690729743
Васю убрали от кормушки, теперь у него другая кормушка, необходимо всех обсирать!
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Play
1690732326
Свой последний матч, который Уткин отработал комментатором на "большом тв" это был матч Испания - Португалия на ЧМ 2018, в плане комментария, это был один из интереснейших матчей на том турнире. Вася большой профи и талан в своём деле, он всегда комментировал интересно, в меру и к месту добавлял юмора, каких-то околофутбольных историй, или экскурсов в прошлое. Он конечно со временем поймал звезду, это было особенно заметно, когда он работал с кем-то в паре, мог и перебить партнёра, и неуместно подколоть, видимо тогда его и решили поставить на место, что привело к скандалу и уходу с телевидения.
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zenitforever2015
1690798125
Как вели репортаж Моссаковский и другой недокомментатор просто ужас ! Такое впечатление , что они смотрели матч ж.... Или вообще не смотрели.
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