Журавель: «У самого Уткина было немало не слишком хороших репортажей, но сейчас он злобствует, придирается»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель продолжил полемику с видеоблогером Василием Уткиным, который недоволен качеством работы комментаторов матча второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» (1:1).

Сначала Уткин назвал работу Михаила Моссаковского и его коллеги Александра Неценко на матче 2-го тура РПЛ «Ростов» – «Зенит» (1:1) непрофессиональной.

Моссаковский ответил в телеграме.

По словам Уткина, вышеназванные комментаторы работают «ужасно».

«Вот пришла аргументация от Уткина. И что в ней? Ну штаны пожарного запоминаются. А по сути, к сожалению, только натяжка и придирка.

Что комментаторы оценили эпизод с голом не так, как Влад Радимов, – охереть претензия! Так для этого Радимов и есть в эфире – чтобы увидеть то, что не видят не игравшие в футбол люди.

У самого Васи, думаю, таких моментов были сотни, когда он не видел по ходу матча то, что потом ему подсказывали друзья-футболисты Валерий Карпин, Дмитрий Хохлов, тот же Радимов. Только это было уже за эфиром. А сейчас в эфире. И это, по-моему, прекрасно.

По поводу плохого повтора – Вася не может не знать, ЧТО такое трансляция и что по ходу бывает всякое. Но превращает это в гигантский упрeк. Да, спору нет, повтор гола не был удачным. Так случается. И в АПЛ, и в ЛЧ.

Не заданный про красную карточку вопрос Сергею Семаку – явный прокол Мосса. Он это сам без Васи понимает и будет иначе строить работу после финального свистка.

Но простите, в аргументации Васи нет ничего, что подходило бы под определение «ужасный», «анпрофешнл» и так далее. Местами неудачные, местами рабочие моменты.

У самого Васи тоже были не слишком хорошие комментаторские работы. И немало. И как вели себя мы, его друзья? Подбадривали, поддерживали, приходили в пару или просто забирали у него матчи, на которых Вася по разным причинам не мог отработать.

А что делает сейчас Вася? Злобствует, придирается и упивается образами про штаны пожарного.

Именно поэтому я и написал ещe утром, что мне грустно. И после нового Васиного поста стало только хуже», – высказался Журавель.