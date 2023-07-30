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  • Уткин назвал работу комментаторов на матче «Ростов» – «Зенит» «тотальной лажей»

Уткин назвал работу комментаторов на матче «Ростов» – «Зенит» «тотальной лажей»

30 июля 2023, 13:59
1

Видеоблогер Василий Уткин продолжает выражать недовольство комментаторской работой на матче второго тура РПЛ «Ростов» – «Зенит» (1:1).

  • Сначала Уткин назвал работу Михаила Моссаковского и его коллеги Александра Неценко на матче 2-го тура РПЛ «Ростов»«Зенит» (1:1) непрофессиональной.
  • Моссаковский ответил в телеграме.
  • По словам Уткина, вышеназванные комментаторы работают «ужасно».

«Репортаж о матче «Ростов» – «Зенит» не просто плох, иногда плохое зажигает; это серость. Серость штанов пожарника.

Я приведу пример. Только один пример. Доступный каждому зрителю.

Посмотрите концовку первого тайма, примерно за минуту до гола «Зенита», и первые пять минут студии.

Момент-то очевидный. Грубейшая ошибка Хорена Байрамяна. Так вообще нельзя играть.

Мяч потерян, Дуглас Сантос выдает изумительный пас, Матео Кассьерре его даже принимать не надо.

Защитники «Ростова» отыграны самой ситуацией.

Это все видно. И это все в двух с половиной предложениях рассказывает эксперт в студии.

Два комментатора на матче из составляющих эту ситуацию слагаемых не увидели ничего. Совсем. Причем сидя на стадионе. В четыре глаза. Мало того – олд скул (я, Роза [Юрий Розанов], Шмури [Александр Шмурнов] и не только) тоже могли б не заметить, но ведь этого и трансляция не заметила (кто режиссер?.. Это матч тура). Не было нормального длинного повтора, чтоб показать, как эпизод-то возник. Осипенко, кстати, был так же ни при чем, как начинка пирожков Красной Шапочки в пузе Серого Волка…

Не было сказано ничего. Комментатор реальной школы как минимум попросил бы показать более длинный повтор.

Это просто пример. Один. А матч идет два часа. Там еще и в послематчевом вью Сергея Семака не спросили про красную карту; я отлично понимаю, что комм внизу мог этого не увидеть – но ведь есть и редактор трансляции, и режиссер.

Тотальная лажа. На всех уровнях. На матче тура», – написал Уткин.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Уткин Василий
Комментарии (1)
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edw7777
1690715620
Согласен полностью. Добавлю: серость в стране побеждает повсеместно
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