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    • Гарре рассказал, за счет чего Осинькин «разбудил» «Крылья» в матче с «Динамо»

    Гарре рассказал, за счет чего Осинькин «разбудил» «Крылья» в матче с «Динамо»

    Футболист «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре дал комментарий после матча второго тура РПЛ против «Динамо» (3:3).

    • Самарцы уступали в 2 гола.
    • Ничью принес гол Гарре с пенальти.
    • Аргентинца признали лучшим в матче.

    «Была очень тяжелая игра, особенно с таким сильным соперником. Но второй тайм удался нам лучше, думаю что мы заслужили этот результат. Эта ничья эмоционально похожа на победу? Нет, но это правильный результат, поскольку в первом тайме мы спали, но втором – проснулись.

    О чeм разговаривали в раздевалке перед вторым таймом? Тренер сказал нам много интересных слов, чтобы нас разбудить. И мы заслужили эту ничью», – сказал Гарре.

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    Источник: «Матч ТВ»

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