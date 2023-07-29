Гарре рассказал, за счет чего Осинькин «разбудил» «Крылья» в матче с «Динамо»

Футболист «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре дал комментарий после матча второго тура РПЛ против «Динамо» (3:3).

Самарцы уступали в 2 гола.

Ничью принес гол Гарре с пенальти.

Аргентинца признали лучшим в матче.

«Была очень тяжелая игра, особенно с таким сильным соперником. Но второй тайм удался нам лучше, думаю что мы заслужили этот результат. Эта ничья эмоционально похожа на победу? Нет, но это правильный результат, поскольку в первом тайме мы спали, но втором – проснулись.

О чeм разговаривали в раздевалке перед вторым таймом? Тренер сказал нам много интересных слов, чтобы нас разбудить. И мы заслужили эту ничью», – сказал Гарре.