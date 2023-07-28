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  • Газзаев – об уехавших из России: «Предатели долго не живут»

Газзаев – об уехавших из России: «Предатели долго не живут»

28 июля 2023, 19:47
9

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о людях, покинувших страну в последние полтора года.

– Как нам относиться к предателям?

– Мы стали свидетелями откровенного бегства политиков, бизнесменов и шоуменов, которые еще и на санкциях настаивают. Им тут жить некомфортно и не нужно. Им надо искать другую страну. Ошибки надо прощать, но не предательство. Предатели долго не живут. У нас большая страна, держава, тот, кто является патриотом, делает всe, чтобы прославлять страну.

– Что для вас победа?

– В моей жизни всегда нужны были победы, надо было бороться за семью, достижения в спорте, прославлять страну. Когда в твою честь после победы играет гимн страны после международного турнира – это победа. Наверное, это очень важно в жизни.

– Что такое Родина?

– В любом государстве бывают периоды, когда надо защищать Отечество, народ и семью. И каждый гражданин государства должен это делать. На мой взгляд, любовь к своей родине и патриотизм.

  • Газзаев в 2016-2021 годах был в Госдуме.
  • Он брал с ЦСКА Кубок УЕФА.
  • Россия отстранена от еврокубков.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий
Комментарии (9)
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Persona_non_Grata
1690563298
Не зря Газзаев был депутатом ГД ... Видимо рвется туда опять. "патриот делает всe, чтобы прославлять страну" - прославили дальше некуда ... - нам теперь уже точно все завидуют.
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NewLife
1690563796
Ты прославлял кого нужно и лизал жопу кому нужно, это видели телезрители.
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R_a_i_n
1690564851
Могу сказать, что предателей не любят ни где...(Газаев пёс)
Ответить
Skull_Boy
1690565066
Легко это говорить когда не служил в армии и прикрываться возрастным ограничением
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Maks_seo
1690565118
Газзаев пес
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Taps
1690566098
Молодец, всё правильно.
Ответить
Непутриот
1690566484
Выдал, старый лизун!
Ответить
rash1959
1690568051
Главное в теме то, что газай - пёс, А новость пох.
Ответить
Krics
1690569686
Это он про Малкома?ихмо.
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