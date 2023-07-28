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    • Газзаев – об уехавших из России: «Предатели долго не живут»

    Газзаев – об уехавших из России: «Предатели долго не живут»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о людях, покинувших страну в последние полтора года.

    – Как нам относиться к предателям?

    – Мы стали свидетелями откровенного бегства политиков, бизнесменов и шоуменов, которые еще и на санкциях настаивают. Им тут жить некомфортно и не нужно. Им надо искать другую страну. Ошибки надо прощать, но не предательство. Предатели долго не живут. У нас большая страна, держава, тот, кто является патриотом, делает всe, чтобы прославлять страну.

    – Что для вас победа?

    – В моей жизни всегда нужны были победы, надо было бороться за семью, достижения в спорте, прославлять страну. Когда в твою честь после победы играет гимн страны после международного турнира – это победа. Наверное, это очень важно в жизни.

    – Что такое Родина?

    – В любом государстве бывают периоды, когда надо защищать Отечество, народ и семью. И каждый гражданин государства должен это делать. На мой взгляд, любовь к своей родине и патриотизм.

    • Газзаев в 2016-2021 годах был в Госдуме.
    • Он брал с ЦСКА Кубок УЕФА.
    • Россия отстранена от еврокубков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6485

      rash1959 8 минут назад

      Главное в теме то, что газай - пёс, А новость пох.

      0
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      Рейтинг: +207

      Непутриот 34 минуты назад

      Выдал, старый лизун!

      0
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      Рейтинг: +1503

      Taps 40 минут назад

      Молодец, всё правильно.

      0
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      Рейтинг: +90

      Maks_seo 57 минут назад

      Газзаев пес

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      Рейтинг: +14767

      Skull_Boy 57 минут назад

      Легко это говорить когда не служил в армии и прикрываться возрастным ограничением

      0
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      Рейтинг: +15289

      R_a_i_n 1 час назад

      Могу сказать, что предателей не любят ни где...(Газаев пёс)

      0
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      Рейтинг: +21072

      Cleaner 1 час назад

      Депутат Газзаев совсем крышей поехал...(

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      Рейтинг: +19075

      NewLife 1 час назад

      Ты прославлял кого нужно и лизал жопу кому нужно, это видели телезрители.

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      Рейтинг: +23539

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Не зря Газзаев был депутатом ГД ... Видимо рвется туда опять. "патриот делает всe, чтобы прославлять страну" - прославили дальше некуда ... - нам теперь уже точно все завидуют.

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