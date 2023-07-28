Газзаев – об уехавших из России: «Предатели долго не живут»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о людях, покинувших страну в последние полтора года.

– Как нам относиться к предателям?

– Мы стали свидетелями откровенного бегства политиков, бизнесменов и шоуменов, которые еще и на санкциях настаивают. Им тут жить некомфортно и не нужно. Им надо искать другую страну. Ошибки надо прощать, но не предательство. Предатели долго не живут. У нас большая страна, держава, тот, кто является патриотом, делает всe, чтобы прославлять страну.

– Что для вас победа?

– В моей жизни всегда нужны были победы, надо было бороться за семью, достижения в спорте, прославлять страну. Когда в твою честь после победы играет гимн страны после международного турнира – это победа. Наверное, это очень важно в жизни.

– Что такое Родина?

– В любом государстве бывают периоды, когда надо защищать Отечество, народ и семью. И каждый гражданин государства должен это делать. На мой взгляд, любовь к своей родине и патриотизм.