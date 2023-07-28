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    Тихонов назвал позицию, которую нужно усилить «Спартаку»

    Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов дал совет селекционной службе клуба.

    «Сезон только начался, была только одна игра чемпионата. Кубок России – другой турнир. Да, вторая игра была лучше, первый тайм был лучше, чем игра с «Оренбургом». Давайте посмотрим хотя бы на протяжении пяти-семи игр, как «Спартак» будет выглядеть. Потому что в игре с «Оренбургом», который только расстался с главным тренером, в конце еле выиграли, с «Краснодаром», который в меньшинстве играл весь второй тайм. Пятая игра будет с «Зенитом», который претендует на высокие места. Давайте Кубок не брать, посмотрим.

    Я считаю, что «Спартаку» нужен качественный центральный защитник», – сказал Тихонов.

    • «Спартак» стартовал в сезоне с 2 побед.
    • Впереди домашний матч против «Балтики».
    • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11124

      ivany4 10 секунд назад

      Все правильно. Но ищут не только центрального, но и левого.

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