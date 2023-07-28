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Тихонов назвал позицию, которую нужно усилить «Спартаку»

28 июля 2023, 19:13
3

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов дал совет селекционной службе клуба.

«Сезон только начался, была только одна игра чемпионата. Кубок России – другой турнир. Да, вторая игра была лучше, первый тайм был лучше, чем игра с «Оренбургом». Давайте посмотрим хотя бы на протяжении пяти-семи игр, как «Спартак» будет выглядеть. Потому что в игре с «Оренбургом», который только расстался с главным тренером, в конце еле выиграли, с «Краснодаром», который в меньшинстве играл весь второй тайм. Пятая игра будет с «Зенитом», который претендует на высокие места. Давайте Кубок не брать, посмотрим.

Я считаю, что «Спартаку» нужен качественный центральный защитник», – сказал Тихонов.

  • «Спартак» стартовал в сезоне с 2 побед.
  • Впереди домашний матч против «Балтики».
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Тихонов Андрей
Комментарии (3)
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ivany4
1690568561
Все правильно. Но ищут не только центрального, но и левого.
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zigbert
1690568698
Никакого открытия Андрей конечно не сделал но надо брать не абы кого а защитника, который бы заметно отличался своей игрой в обороне. Но главное нужно еще наладить саму организацию игры в обороне.
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