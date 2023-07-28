Тихонов назвал позицию, которую нужно усилить «Спартаку»

Все правильно. Но ищут не только центрального, но и левого.
Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов дал совет селекционной службе клуба.
«Сезон только начался, была только одна игра чемпионата. Кубок России – другой турнир. Да, вторая игра была лучше, первый тайм был лучше, чем игра с «Оренбургом». Давайте посмотрим хотя бы на протяжении пяти-семи игр, как «Спартак» будет выглядеть. Потому что в игре с «Оренбургом», который только расстался с главным тренером, в конце еле выиграли, с «Краснодаром», который в меньшинстве играл весь второй тайм. Пятая игра будет с «Зенитом», который претендует на высокие места. Давайте Кубок не брать, посмотрим.
Я считаю, что «Спартаку» нужен качественный центральный защитник», – сказал Тихонов.
- «Спартак» стартовал в сезоне с 2 побед.
- Впереди домашний матч против «Балтики».
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.