Россия впервые в истории опустилась на 25-е место в таблице коэффициентов УЕФА

уефа и фифа это ручные политизированные структуры. Позор лакеям футбольным. Zа Россию. Стыдно за пиндосию и их шлюшек из бандеростана. Гыгыгы
Россия занимает 25-е место в таблице коэффициентов УЕФА – это антирекорд.
Вероятно, падение продолжится, поскольку клубы РПЛ почти полтора года не участвуют в еврокубках.
Если УЕФА снимет бан, то российские команды получат следующие квоты:
- чемпион – участие в 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов;
- серебряный призeр – участие в 1-м раунде квалификации Лиги Европы;
- 3-я и 4-я команды – участие во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.