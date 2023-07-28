Россия впервые в истории опустилась на 25-е место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия занимает 25-е место в таблице коэффициентов УЕФА – это антирекорд.

Вероятно, падение продолжится, поскольку клубы РПЛ почти полтора года не участвуют в еврокубках.

Если УЕФА снимет бан, то российские команды получат следующие квоты: