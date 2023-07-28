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    • Россия впервые в истории опустилась на 25-е место в таблице коэффициентов УЕФА

    Россия впервые в истории опустилась на 25-е место в таблице коэффициентов УЕФА

    Россия занимает 25-е место в таблице коэффициентов УЕФА – это антирекорд.

    Вероятно, падение продолжится, поскольку клубы РПЛ почти полтора года не участвуют в еврокубках.

    Если УЕФА снимет бан, то российские команды получат следующие квоты:

    • чемпион – участие в 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов;
    • серебряный призeр – участие в 1-м раунде квалификации Лиги Европы;
    • 3-я и 4-я команды – участие во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.

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    Источник: сайт УЕФА

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