Стало известно, успеет ли «Ростов» заявить новичков до матча с «Зенитом»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал ситуацию с трансферным баном «Ростова».

ФИФА наказала клуб из-за долга перед «Норрчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста в 2020 году.

Этим летом «Ростов» подписал контракты с Мохаммадом Мохеби, Алексеем Ионовым, Романом Акбашевым и Евгением Черновым.

Команда начала сезон с 2 побед.

«К сожалению, сложившаяся ситуация зависит не совсем от нас – деньги банк не пропускает, при этом банк не наш, как понятно.

Но сейчас нашелся выход из этой ситуации, и, учитывая, что мы все свои обязательства выполнили и подтвердили, что будем все финансировать, уверен, что до следующей игры, которая пройдет в субботу, мы закончим историю с трансферами и новичками.

У нас появятся новые игроки, мы справимся», – сказал Голубев.