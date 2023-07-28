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    • Стало известно, успеет ли «Ростов» заявить новичков до матча с «Зенитом»

    Стало известно, успеет ли «Ростов» заявить новичков до матча с «Зенитом»

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал ситуацию с трансферным баном «Ростова».

    • ФИФА наказала клуб из-за долга перед «Норрчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста в 2020 году.
    • Этим летом «Ростов» подписал контракты с Мохаммадом Мохеби, Алексеем Ионовым, Романом Акбашевым и Евгением Черновым.
    • Команда начала сезон с 2 побед.

    «К сожалению, сложившаяся ситуация зависит не совсем от нас – деньги банк не пропускает, при этом банк не наш, как понятно.

    Но сейчас нашелся выход из этой ситуации, и, учитывая, что мы все свои обязательства выполнили и подтвердили, что будем все финансировать, уверен, что до следующей игры, которая пройдет в субботу, мы закончим историю с трансферами и новичками.

    У нас появятся новые игроки, мы справимся», – сказал Голубев.

    • В субботу «Ростов» примет «Зенит».
    • Начало матча – в 20:00 мск.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 13:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +259

      odessakmv 37 минут назад

      конечно нет, зачем это Зениту нужно???

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