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    • В РФС рассказали, будет ли использоваться Fan ID на матчах Fonbet Кубка России

    В РФС рассказали, будет ли использоваться Fan ID на матчах Fonbet Кубка России

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал новость о возможном введении Fan ID на матчах Fonbet Кубка России.

    «Я, как и вы, их слышал. Официальных предложений от коллег мы не получали. Мы не исключаем изменений в формате Кубка и, возможно, не будет технической и физической возможности внедрить систему на матчах этого турнира.

    А что касается Суперкубка, то это вообще отдельный матч, который не является самостоятельным соревнованием. Он не входит в календарные планы и может проходить не только на территории страны, в разных форматах.

    Пока не очень понятно, для чего внедрять систему идентификации болельщиков еще и на Суперкубке», – сказал Митрофанов.

    • На всех стадионах РПЛ система работает с весны.
    • Фанаты из-за нее бойкотируют матчи.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21066

      Cleaner 2 часа назад

      Митрофанов, а для чего внедрять систему идентификации болельщиков в Чемпионате России, Вам, значит, понятно? ОБЪЯСНИТЕ нам тогда, в чем разница игр в Чемпионате России и в Кубке России? Почему в одном случае Fan ID нужен, а в другом нет? Ведь игры проводятся на одних и тех же стадионах с одними и теми же болельщиками!!!!!!!!!!!!!!!!

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