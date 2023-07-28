В РФС рассказали, будет ли использоваться Fan ID на матчах Fonbet Кубка России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал новость о возможном введении Fan ID на матчах Fonbet Кубка России.

«Я, как и вы, их слышал. Официальных предложений от коллег мы не получали. Мы не исключаем изменений в формате Кубка и, возможно, не будет технической и физической возможности внедрить систему на матчах этого турнира.

А что касается Суперкубка, то это вообще отдельный матч, который не является самостоятельным соревнованием. Он не входит в календарные планы и может проходить не только на территории страны, в разных форматах.

Пока не очень понятно, для чего внедрять систему идентификации болельщиков еще и на Суперкубке», – сказал Митрофанов.