МВД предложило ввести Fan ID на матчах Fonbet Кубка России

Падлы !
Система Fan ID может начать работать на матчах Fonbet Кубка России.
«Кажется, кубок России тоже может перестать быть отдушиной для фанатов.
По моим данным МВД России вышло с инициативой ввести действие паспорта болельщика и на кубковые матчи пути РПЛ.
Пока этот вопрос находится в стадии обсуждения», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».
- На всех стадионах РПЛ система работает с весны.
- Фанаты из-за нее бойкотируют матчи.
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