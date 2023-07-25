МВД предложило ввести Fan ID на матчах Fonbet Кубка России

Система Fan ID может начать работать на матчах Fonbet Кубка России.

«Кажется, кубок России тоже может перестать быть отдушиной для фанатов.

По моим данным МВД России вышло с инициативой ввести действие паспорта болельщика и на кубковые матчи пути РПЛ.

Пока этот вопрос находится в стадии обсуждения», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».