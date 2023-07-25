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    МВД предложило ввести Fan ID на матчах Fonbet Кубка России

    Система Fan ID может начать работать на матчах Fonbet Кубка России.

    «Кажется, кубок России тоже может перестать быть отдушиной для фанатов.

    По моим данным МВД России вышло с инициативой ввести действие паспорта болельщика и на кубковые матчи пути РПЛ.

    Пока этот вопрос находится в стадии обсуждения», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

    • На всех стадионах РПЛ система работает с весны.
    • Фанаты из-за нее бойкотируют матчи.

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии9
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      Рейтинг: +401

      Айболид 10 минут назад

      Падлы !

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      Рейтинг: +546

      kazak1975 17 минут назад

      Страна оккупирована. Мусорское государство строится там, где правительство не имеет ничего общего с населением и боится свержения.

      1
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      Рейтинг: +6564

      Давид59 28 минут назад

      Что-то всё очень медленно делают. Давайте уже для прохода на стадион поставим таможню. Проверим всех на уплату налогов, алиментов, пропустим через полицейскую базу данных, проверим мобильник на предмет экстремизма, проверим на уклонение от повесток, наличие прививок, уколов против бешенства. Всё очень медленно делают.

      0
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      Рейтинг: +1669

      Таврида 29 минут назад

      Нелегальные мигранты целыми толпами на демонстрации в Москве ходят, но тут МВД сцыт какие-либо меры принимать.

      0
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      Рейтинг: +2450

      jek718875 35 минут назад

      И в общественные туалеты

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      Рейтинг: +2082

      almanev 1 час назад

      Пи****сы...

      6
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      Рейтинг: +1298

      tushkanlz > almanev 41 минуту назад

      Да-Да, 2 раза!! (один контрольный)))

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      Рейтинг: +68475

      portero 1 час назад

      Надо ещё ввести для прохода в метро автобус и на выход из дома.....
      Вот только не понимаю, паспорт уже не документ, кто-то на этих корочках хорошо кормится!!!!
      Это чтоб народ на чип в мозг согласился? Иначе справками замордуют...

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      Рейтинг: +4607

      Snek 1 час назад

      Ну и на кубок России перестанем ходить. Вот круто то будет.

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