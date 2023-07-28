«Иванов из раза в раз ошибается против «Спартака», команду тормозят с первых туров»: Хусаинов – о первом голе «Краснодара»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов раскритиковал работу судей на кубковом матче «Краснодар» – «Спартак» (1:2).

«Гол «Краснодара»? По правилам это вне игры. VAR может вмешиваться в подобные эпизоды. Это простая ситуация. В этой ситуации все четко. В момент передачи Кордоба находится в офсайде.

Это уровень квалификации. Сергей Иванов, который сегодня работал видеоассистентом, из раза в раз ошибается против «Спартака». Это все, как говорится, отче наш. Любым способом тормозят «Спартак» с первых туров.

Если поставить Иванова на матч «Спартака», то будет скандал. Другой момент, что не из кого выбирать.

В начале второго тайма Игнатову дали желтую за срыв атаки. Но до этого этот же парень из «Краснодара» толкнул в спину Умярова. Он упал, и пошла атака «Краснодара». Игнатов был вынужден остановить атаку нарушением.

Судья пропускает фол и дает понять болельщикам, что он немножко симпатизирует «Краснодару» в связи с абсолютным правильным удалением Сперцяна. Он уже начинает вмешиваться в исход игры. А это злоупотребление служебным положением», – сказал Хусаинов.