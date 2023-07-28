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    • «Иванов из раза в раз ошибается против «Спартака», команду тормозят с первых туров»: Хусаинов – о первом голе «Краснодара»

    «Иванов из раза в раз ошибается против «Спартака», команду тормозят с первых туров»: Хусаинов – о первом голе «Краснодара»

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов раскритиковал работу судей на кубковом матче «Краснодар» – «Спартак» (1:2).

    «Гол «Краснодара»? По правилам это вне игры. VAR может вмешиваться в подобные эпизоды. Это простая ситуация. В этой ситуации все четко. В момент передачи Кордоба находится в офсайде.

    Это уровень квалификации. Сергей Иванов, который сегодня работал видеоассистентом, из раза в раз ошибается против «Спартака». Это все, как говорится, отче наш. Любым способом тормозят «Спартак» с первых туров.

    Если поставить Иванова на матч «Спартака», то будет скандал. Другой момент, что не из кого выбирать.

    В начале второго тайма Игнатову дали желтую за срыв атаки. Но до этого этот же парень из «Краснодара» толкнул в спину Умярова. Он упал, и пошла атака «Краснодара». Игнатов был вынужден остановить атаку нарушением.

    Судья пропускает фол и дает понять болельщикам, что он немножко симпатизирует «Краснодару» в связи с абсолютным правильным удалением Сперцяна. Он уже начинает вмешиваться в исход игры. А это злоупотребление служебным положением», – сказал Хусаинов.

    • Команды встречались в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России.
    • Спартаковцы победили 2:1 благодаря голам Романа Зобнина и Тео Бонгонда.
    • Краснодарцы с 44-й минуты играли вдесятером.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2772

      alefreddy 50 минут назад

      судьи у кормушки газпрема

      1
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      Рейтинг: +1297

      rac531 1 час назад

      САЛИХОВА ИЗ НЕТЛЕНКИ:
      «В нашей газпромовской лиге даже если Куртуа будет стоять на воротах «Спартака», Иванов и сделает тот результат, который нужен»

      0
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      Рейтинг: +34063

      oyabun 2 часа назад

      Ну что тут обсуждать? Иванов наш "друг" навсегда ))

      2
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      Рейтинг: +496

      andr2112 2 часа назад

      А когда матч Зенита с Ахматом судит какой-то ноунейм и свистит Зениту те фолы, которые Ахмату прощал, можно сказать, что он симпатизирует Ахмату, а Зенит притормаживает с первых туров. Это все вытекает из слов Хусаинова!

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